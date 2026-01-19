हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHoney Science: क्या सच में कभी नहीं खराब होता शहद? जान लीजिए इसके पीछे का साइंस

Honey Science: क्या सच में कभी नहीं खराब होता शहद? जान लीजिए इसके पीछे का साइंस

Honey Science: ऐसा कहा जाता है कि शहद कभी भी खराब नहीं होता. आइए जानते हैं कि इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Jan 2026 06:52 AM (IST)
Honey Science: ऐसा कहा जाता है कि शहद कभी भी खराब नहीं होता. आइए जानते हैं कि इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है.

Honey Science: शहद को प्रकृति का अमर भोजन कहा जाता है. ऐसा कहा जाता है कि पुराने मिस्त्र के मकबरों से लेकर आज की रसोई तक शहद हजारों सालों तक बिना सड़े बचा रहता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में शहद कभी खराब नहीं होता या फिर यह सिर्फ एक कहानी है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

शहद में सिर्फ 17-18% पानी होता है. यह बैक्टीरिया, फंगस या माइक्रोब्स के जिंदा रहने के लिए काफी कम है. ज्यादातर माइक्रोऑर्गेनाइज्म को बढ़ने और बच्चे पैदा करने के लिए पानी की जरूरत होती है.
शहद में सिर्फ 17-18% पानी होता है. यह बैक्टीरिया, फंगस या माइक्रोब्स के जिंदा रहने के लिए काफी कम है. ज्यादातर माइक्रोऑर्गेनाइज्म को बढ़ने और बच्चे पैदा करने के लिए पानी की जरूरत होती है.
शहद का ph 3.2 और 4.5 के बीच होता है. यह इसे ज्यादातर बैक्टीरिया को मारने या फिर रोकने के लिए मदद करता है. यह एक प्राकृतिक संरक्षक की तरह काम करता है.
शहद का ph 3.2 और 4.5 के बीच होता है. यह इसे ज्यादातर बैक्टीरिया को मारने या फिर रोकने के लिए मदद करता है. यह एक प्राकृतिक संरक्षक की तरह काम करता है.
Published at : 19 Jan 2026 06:52 AM (IST)
Honey Pure Honey Honey Spoilage

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget