बिना ताले-दीवार वाली जेल, फिर भी कैदी भागते नहीं; हैरान कर देगी वजह

ग्रीनलैंड की जेल व्यवस्था दुनिया से बिल्कुल अलग है. यहां ओपन प्रिजन सिस्टम लागू है, जिसमें सजा का मकसद सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर बनाना है. कई जेलों में न तो ऊंची दीवारें हैं और न ही लोहे के मजबूत गेट.