बिना ताले-दीवार वाली जेल, फिर भी कैदी भागते नहीं; हैरान कर देगी वजह
दुनिया में कुछ जेलें ताले और दीवारों से नहीं, बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी से चलती हैं. यहां कैदी इसलिए नहीं भागते, क्योंकि उन्हें सजा नहीं, नया जीवन दिया जाता है. आइए जानें कि किस देश में ऐसा नियम है.
कल्पना कीजिए एक ऐसी जेल, जहां न ऊंची दीवारें हैं, न भारी-भरकम ताले और न ही बंदूकधारी पहरा. यहां कैदी दिन में आजादी से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं और शाम को खुद लौट आते हैं. सुनने में यह किसी आदर्श समाज की कहानी लगती है, लेकिन यह हकीकत है. सवाल उठता है कि जब भागना इतना आसान है, तो फिर कैदी फरार क्यों नहीं होते? इसकी वजह जानकर आपकी सोच बदल सकती है.
Published at : 20 Jan 2026 06:57 AM (IST)
