बिना ताले-दीवार वाली जेल, फिर भी कैदी भागते नहीं; हैरान कर देगी वजह

दुनिया में कुछ जेलें ताले और दीवारों से नहीं, बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी से चलती हैं. यहां कैदी इसलिए नहीं भागते, क्योंकि उन्हें सजा नहीं, नया जीवन दिया जाता है. आइए जानें कि किस देश में ऐसा नियम है.

By : निधि पाल  | Updated at : 20 Jan 2026 06:57 AM (IST)
दुनिया में कुछ जेलें ताले और दीवारों से नहीं, बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी से चलती हैं. यहां कैदी इसलिए नहीं भागते, क्योंकि उन्हें सजा नहीं, नया जीवन दिया जाता है. आइए जानें कि किस देश में ऐसा नियम है.

कल्पना कीजिए एक ऐसी जेल, जहां न ऊंची दीवारें हैं, न भारी-भरकम ताले और न ही बंदूकधारी पहरा. यहां कैदी दिन में आजादी से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं और शाम को खुद लौट आते हैं. सुनने में यह किसी आदर्श समाज की कहानी लगती है, लेकिन यह हकीकत है. सवाल उठता है कि जब भागना इतना आसान है, तो फिर कैदी फरार क्यों नहीं होते? इसकी वजह जानकर आपकी सोच बदल सकती है.

ग्रीनलैंड की जेल व्यवस्था दुनिया से बिल्कुल अलग है. यहां ओपन प्रिजन सिस्टम लागू है, जिसमें सजा का मकसद सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर बनाना है. कई जेलों में न तो ऊंची दीवारें हैं और न ही लोहे के मजबूत गेट.
इसके बावजूद यहां से भागने की घटनाएं बेहद कम हैं. वजह है समाज की बनावट और सोच. ग्रीनलैंड में जेलों को अक्सर नाइट जेल कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि कैदी दिन के समय बाहर जा सकते हैं.
Published at : 20 Jan 2026 06:57 AM (IST)
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
