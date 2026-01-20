दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स

दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम बतौर नागरिक किस दिशा में बढ़ रहे हैं और अपने देश को कहां ले जा रहे हैं? दरअसल, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक व्यकित मेट्रो स्टेशन पर ही खुलेआम पेशाब करता पाया गया है. किसी पब्लिक टॉयलेट या सड़क किनारे नहीं, बल्कि मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के पास.

बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाया और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया. यह वीडियो देखकर लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर खराब व्यवहार और स्वच्छता की कमी पर कड़ी आलोचना की है. वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को किसी भी तरह से शर्मसार भी नहीं देखा गया. उसके लिए यह काफी सामान्य बात लग रही थी कि मेट्रो स्टेशन पर पेशाब कर दी जाए.

DMRC ने लोगों से की यह अपील

इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों से अपने परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने में मदद करने का आग्रह किया है.

मेट्रो प्रशासन ने कहा, 'डीएमआरसी अपने सभी यात्रियों से परिसर को साफ-सुथरा रखने में मदद करने का अनुरोध करता है. अगर मुसाफिर किसी सह-यात्री द्वारा ऐसी किसी भी गतिविधि को देखते हैं, तो उन्हें तुरंत इसे डीएमआरसी अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए.'

वीडियो देखकर आम जनता में गुस्सा, एक्शन की मांग

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे 'शर्मनाक' और 'बेहद विचलित करने वाला' बताया है. साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर बुनियादी नागरिक जिम्मेदारी के अभाव पर भी सवाल उठाए हैं. एक शख्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह का व्यवहार 'सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए किए गए प्रयासों पर पानी फेर देता है,' वहीं एक अन्य ने अधिकारियों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भारी जुर्माना लगाने का आग्रह किया.