पृथ्वी के गोल होने की सबसे बड़ी वजह गुरुत्वाकर्षण है. द्रव्यमान वाली हर वस्तु पदार्थ को अपने केंद्र की तरफ खींचती है. इस घटना को गुरुत्वाकर्षण द्वारा समझाया जाता है. वक्त के साथ सभी दिशाओं से लगने वाला यह सामान खिंचाव पृथ्वी को सबसे स्थिर आकार यानी एक गोल में जमने पर मजबूर कर देता है.