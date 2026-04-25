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Earth Shape: गोल ही क्यों है हमारी धरती, अगर चपटी होती तो क्या होता?
Earth Shape: क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी गोल ही क्यों है? आइए जानते हैं कि अगर यह चपटी होती तो क्या होता.
Earth Shape: रात के आसमान की तरफ देखें या फिर अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों पर नजर डालें तो एक बात साफ हो जाती है कि पृथ्वी गोल है. लेकिन यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है. इसके पीछे एक बड़ी वजह है. मगर सवाल यह उठता है कि अगर पृथ्वी चपटी होती तो क्या होता? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.
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Published at : 25 Apr 2026 09:30 AM (IST)
Tags :Gravity Earth Shape Flat Earth
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