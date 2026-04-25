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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजEarth Shape: गोल ही क्यों है हमारी धरती, अगर चपटी होती तो क्या होता?

Earth Shape: गोल ही क्यों है हमारी धरती, अगर चपटी होती तो क्या होता?

Earth Shape: क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी गोल ही क्यों है? आइए जानते हैं कि अगर यह चपटी होती तो क्या होता.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Apr 2026 09:30 AM (IST)
Earth Shape: क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी गोल ही क्यों है? आइए जानते हैं कि अगर यह चपटी होती तो क्या होता.

Earth Shape: रात के आसमान की तरफ देखें या फिर अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों पर नजर डालें तो एक बात साफ हो जाती है कि पृथ्वी गोल है. लेकिन यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है. इसके पीछे एक बड़ी वजह है. मगर सवाल यह उठता है कि अगर पृथ्वी चपटी होती तो क्या होता? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

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पृथ्वी के गोल होने की सबसे बड़ी वजह गुरुत्वाकर्षण है. द्रव्यमान वाली हर वस्तु पदार्थ को अपने केंद्र की तरफ खींचती है. इस घटना को गुरुत्वाकर्षण द्वारा समझाया जाता है. वक्त के साथ सभी दिशाओं से लगने वाला यह सामान खिंचाव पृथ्वी को सबसे स्थिर आकार यानी एक गोल में जमने पर मजबूर कर देता है.
पृथ्वी के गोल होने की सबसे बड़ी वजह गुरुत्वाकर्षण है. द्रव्यमान वाली हर वस्तु पदार्थ को अपने केंद्र की तरफ खींचती है. इस घटना को गुरुत्वाकर्षण द्वारा समझाया जाता है. वक्त के साथ सभी दिशाओं से लगने वाला यह सामान खिंचाव पृथ्वी को सबसे स्थिर आकार यानी एक गोल में जमने पर मजबूर कर देता है.
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हालांकि हम अक्सर पृथ्वी को एक गोला कहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक अंडाकार गोलाभ है. अपने रोटेशन की वजह से यह ग्रह भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरा हुआ और ध्रुव पर चपटा होता है. यह प्रभाव पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होने वाले अपकेंद्रीय बल के कारण होता है.
हालांकि हम अक्सर पृथ्वी को एक गोला कहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक अंडाकार गोलाभ है. अपने रोटेशन की वजह से यह ग्रह भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरा हुआ और ध्रुव पर चपटा होता है. यह प्रभाव पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होने वाले अपकेंद्रीय बल के कारण होता है.
Published at : 25 Apr 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Gravity Earth Shape Flat Earth

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