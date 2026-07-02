CM सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ भरत तिवारी का एनकाउंटर? तेजस्वी यादव का सनसनीखेज दावा

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) के एनकाउंटर को लेकर सरकार पर हमला बोला है. मीडिया से बातचीत में आरजेडी नेता ने दावा किया है कि सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) के कहने पर ये एनकाउंटर हुआ है.

दरअसल तेजस्वी यादव से गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को मीडिया ने भरत तिवारी के एनकाउंटर और सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई पर सवाल किया था. इस पर उन्होंने कहा, "सरकार दिखावटी कार्रवाई कर रही है... यहां जो भी अपराधी हैं उनको संरक्षण मिलता है. सुनवाई और कार्रवाई नहीं होती…"

'बिना मुख्यमंत्री की अनुमित से...'

तेजस्वी यादव ने आगे कहा, "हम तो बता रहे हैं… बिना मुख्यमंत्री की अनुमित से किसी की हिम्मत नहीं है… गृह मंत्री वही (सम्राट चौधरी) हैं… बड़े अधिकारी के द्वारा मैसेज भेजा गया तब एनकाउंटर हुआ…"

जानकारी हो कि शाहपुर के एसडीपीओ राजेश शर्मा पर भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में एफआईआर हुई थी. इसके बाद उनको पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया था. बीते बुधवार को नई पोस्टिंग मिल गई है. अब राजेश शर्मा को मद्य निषेध व स्वापक नियंत्रण ब्यूरो इकाई में डीएसपी बनाया गया है. इसी पर तेजस्वी यादव ने उक्त बयान दिया है.



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नीतीश कुमार पर क्या बोले तेजस्वी यादव?

दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी. एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, "नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक हैं, उप प्रधानमंत्री की बात जो बोल रहा है ये निचली बात है. उनकी बेईज्जती की जा रही है."

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