एक साइकिल, दो ड्राइवर... बच्चों को देख याद आ जाएगा बचपन, वायरल हो रहा वीडियो

Viral Video : आज की मॉर्डन लाइफस्टाइल के बीच जहां बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम में ज्यादा समय बिताते नजर आते हैं, वहीं कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो हर किसी को अपने बचपन की गलियों में वापस ले जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दो छोटे बच्चे जिस अंदाज में एक ही साइकिल चलाते नजर आते हैं, उसे देखकर लोग उनकी समझदारी, बैलेंस और दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को बहुत पसंद आने के साथ-साथ बचपन की पुरानी यादें भी ताजा कर रहा है.

साइकिल चलाते बच्चों का वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बच्चे सड़क पर एक ही साइकिल चला रहे हैं. इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि दोनों बच्चे एक-एक पैडल चलाते हुए साइकिल को बड़े आराम से बैलेंस करते हैं. दोनों के बीच इतना अच्छा तालमेल दिखाई देता है कि साइकिल बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ती रहती है. दोनों बच्चे पूरे रास्ते इस सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं. उनकी यह अनोखी जुगलबंदी देखकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं.

अमीरों की महंगी गाड़ियां एक तरफ, और यह बचपन की साइकिल की सवारी एक तरफ ! 🫣



जब तक भाई का साथ है तब तक नो पेट्रोल, नो टेंशन ! इसे बोलते है असली जुगाड़



एक साइकिल में दो ड्राइवर का कमाल देख कर आप भी हैरान रह जाएगे ! 🚴 pic.twitter.com/5N31tUB3Y8 — Balram Billore (@bv_billore) July 1, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को एक्स पर @bv_billore नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ लिखा गया, अमीरों की महंगी गाड़ियां एक तरफ और बचपन की साइकिल की सवारी एक तरफ. जब तक भाई का साथ है, तब तक नो पेट्रोल, नो टेंशन. इसे कहते हैं असली जुगाड़. एक साइकिल में दो ड्राइवर का कमाल देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर अपनी बचपन की यादों को शेयर कर रहे हैं.

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वीडियो देख लोगों ने किए कमेंट्स

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, बचपन की साइकिल का मजा किसी लग्जरी कार में कहां, जुगाड़ भी कमाल का और भाईचारा भी बेमिसाल. एक अन्य यूजर ने लिखा, बचपन की यह डबल इंजन साइकिल किसी नई कार से कम नहीं, यही तो असली अमीरी है. एक यूजर ने कहा, महंगी गाड़ियों में भी ऐसी खुशी नहीं मिल सकती. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, बचपन के ये सुनहरे दिन जिंदगी भर याद रहते हैं. कई लोगों ने बच्चों के शानदार बैलेंस की भी तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, दोनों बच्चों का बैलेंस कमाल का है, उन्होंने साइकिल बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखी है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, दोनों एक-दूसरे पर बोझ नहीं हैं, बल्कि बराबर मेहनत करके साइकिल चला रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों ने इसे जोखिम भरा भी बताया. एक यूजर ने लिखा, बच्चे जिस तरह साइकिल चला रहे हैं, वह थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है.

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