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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकितने भारतीय बल्लेबाजों ने टी20 इंटरनेशनल में लगाए हैं 100 छक्के? लिस्ट में अभिषेक शर्मा भी शामिल

कितने भारतीय बल्लेबाजों ने टी20 इंटरनेशनल में लगाए हैं 100 छक्के? लिस्ट में अभिषेक शर्मा भी शामिल

Most Sixes in T20 For India: अभिषेक शर्मा ऐसे पांचवें भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 छक्के पूरे किए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Jul 2026 05:54 PM (IST)
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बुधवार को भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच खेला गया. उस मुकाबले में 59 रनों की तूफानी पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 करियर में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं. गेंदों के लिहाज से अभिषेक ने दुनिया में सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने यह मुकाम 785वीं गेंद में हासिल किया. मगर उनसे पहले भी टी20 में की सारे भारतीय छक्कों का शतक जड़ चुके हैं.

बताते चलें कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में केवल दो बल्लेबाज 200 छक्कों का आंकड़ा पार कर सके हैं, जिनमें से एक भारतीय है. अब तक केवल पांच भारतीय क्रिकेटर टी20 में 100 या उससे अधिक सिक्स लगा पाए हैं.

कितने भारतीयों ने लगाए 100+ छक्के

भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने अपने करियर में 205 सिक्स लगाए. रोहित अब तक टी20 में छक्कों का दोहरा शतक पूरा करने वाले एकमात्र भारतीय हैं. भारतीयों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर सूर्यकुमार यादव हैं, जिनके नाम 179 छक्के हैं.

हार्दिक पांड्या और विराट कोहली भी अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में शुमार हैं. भारतीयों की सूची में अभिषेक शर्मा सबसे नया नाम हैं, जो अब तक 102 सिक्स लगा चुके हैं. केअल राहुल टी20 में छक्कों का शतक लगाने से केवल एक हिट दूर हैं, उनके नाम अभी 99 छक्के हैं.

  • 205 छक्के - रोहित शर्मा
  • 179 छक्के - सूर्यकुमार
  • 126 छक्के - हार्दिक पांड्या
  • 124 छक्के - विराट कोहली
  • 102 छक्के - अभिषेक शर्मा

अभिषेक के नाम सबसे तेज 100 छक्के

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद में 59 रनों की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए. उन्होंने 785 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए. अभिषेक ऐसे पहले भारतीय भी हैं जिन्होंने एक हजार से कम गेंद खेलकर 100 सिक्स पूरे किए हैं. इस मामले में दूसरे स्थान पर सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने 1007 गेंदों में 100 सिक्स पूरे किए थे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Jul 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma T20 Records
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