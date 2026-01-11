एक्सप्लोरर
Migratory Birds: पक्षियों की फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है भारत, ठंड आते ही क्यों शुरू कर देते हैं अलग-अलग देशों से प्रवास?
Migratory Birds: ठंड आते ही भारत में प्रवासी पक्षी आने लगते हैं. आइए जानते हैं कि ठंड के समय पक्षियों की पसंदीदा जगह भारत ही क्यों है.
Migratory Birds: जैसे-जैसे सर्दियों में दुनिया के उत्तरी हिस्से में ठंड बढ़ जाती है भारत के आसमान लाखों प्रवासी पक्षियों से भर जाते हैं. बर्फीले साइबेरिया से लेकर मध्य एशिया के हवा वाले मैदानों तक पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं. आइए जानते हैं कि हर साल पक्षी भारत को ही क्यों चुनते हैं.
Published at : 11 Jan 2026 04:58 PM (IST)
