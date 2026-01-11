हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMigratory Birds: पक्षियों की फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है भारत, ठंड आते ही क्यों शुरू कर देते हैं अलग-अलग देशों से प्रवास?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 Jan 2026 04:58 PM (IST)
Migratory Birds: जैसे-जैसे सर्दियों में दुनिया के उत्तरी हिस्से में ठंड बढ़ जाती है भारत के आसमान लाखों प्रवासी पक्षियों से भर जाते हैं. बर्फीले साइबेरिया से लेकर मध्य एशिया के हवा वाले मैदानों तक पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं. आइए जानते हैं कि हर साल पक्षी भारत को ही क्यों चुनते हैं.

1/6
पक्षी इस वजह से प्रवास करते हैं क्योंकि साइबेरिया, आर्कटिक और मंगोलिया जैसे काफी ठंडे इलाकों में खाने की कमी हो जाती है. जैसे-जैसे झील जम जाती है और कीड़े मकोड़े गायब हो जाते हैं वहां पर जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है. भारत मछली, कीड़े मकोड़े, जलीय पौधों और अनाज के रूप में भरपूर भोजन देता है.
2/6
उत्तरी इलाकों में शून्य से भी नीचे का तापमान, भारी बर्फबारी और जमी हुई वेटलैंड्स घोंसला बनाने और जिंदा रहने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होते हैं. पक्षी इन मुश्किल परिस्थितियों से बचने के लिए दक्षिण की तरफ प्रवास करते हैं और भारत में बस जाते हैं.
Published at : 11 Jan 2026 04:58 PM (IST)
