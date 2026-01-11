पक्षी इस वजह से प्रवास करते हैं क्योंकि साइबेरिया, आर्कटिक और मंगोलिया जैसे काफी ठंडे इलाकों में खाने की कमी हो जाती है. जैसे-जैसे झील जम जाती है और कीड़े मकोड़े गायब हो जाते हैं वहां पर जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है. भारत मछली, कीड़े मकोड़े, जलीय पौधों और अनाज के रूप में भरपूर भोजन देता है.