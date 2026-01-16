एक्सप्लोरर
किस देश ने बनाया था दुनिया का पहला किलर ड्रोन? दुश्मन देखते रहे जब हवा से बरसी थी मौत
First Killer Drone: ड्रोन आज का हथियार जरूर है, लेकिन इसकी कहानी सौ साल से भी ज्यादा पुरानी है. जिस तकनीक ने कभी प्रयोगशालाओं में जन्म लिया था, वही आज युद्ध का सबसे बड़ा गेमचेंजर बन चुकी है.
आज युद्ध का मतलब सिर्फ टैंक और लड़ाकू विमान नहीं रह गया है. आसमान में चुपचाप उड़ने वाले ड्रोन अब दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं. हाल ही में भारत के ड्रोन ऑपरेशन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवा से बरसने वाली इस ‘बिना पायलट की मौत’ की शुरुआत कहां से हुई थी? किस देश ने सबसे पहले ऐसा हथियार बनाया, जिसने युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया?
