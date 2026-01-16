हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किस देश ने बनाया था दुनिया का पहला किलर ड्रोन? दुश्मन देखते रहे जब हवा से बरसी थी मौत

किस देश ने बनाया था दुनिया का पहला किलर ड्रोन? दुश्मन देखते रहे जब हवा से बरसी थी मौत

First Killer Drone: ड्रोन आज का हथियार जरूर है, लेकिन इसकी कहानी सौ साल से भी ज्यादा पुरानी है. जिस तकनीक ने कभी प्रयोगशालाओं में जन्म लिया था, वही आज युद्ध का सबसे बड़ा गेमचेंजर बन चुकी है.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Jan 2026 06:53 PM (IST)
First Killer Drone: ड्रोन आज का हथियार जरूर है, लेकिन इसकी कहानी सौ साल से भी ज्यादा पुरानी है. जिस तकनीक ने कभी प्रयोगशालाओं में जन्म लिया था, वही आज युद्ध का सबसे बड़ा गेमचेंजर बन चुकी है.

आज युद्ध का मतलब सिर्फ टैंक और लड़ाकू विमान नहीं रह गया है. आसमान में चुपचाप उड़ने वाले ड्रोन अब दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं. हाल ही में भारत के ड्रोन ऑपरेशन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवा से बरसने वाली इस ‘बिना पायलट की मौत’ की शुरुआत कहां से हुई थी? किस देश ने सबसे पहले ऐसा हथियार बनाया, जिसने युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया?

1/7
पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद भारत ने मई महीने में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया. इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए सटीक हमले किए और कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए.
पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद भारत ने मई महीने में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया. इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए सटीक हमले किए और कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए.
2/7
जवाब में पाकिस्तान ने भी ड्रोन हमलों की कोशिश की, लेकिन भारत की S-400 एयर डिफेंस प्रणाली ने इन सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया. इसके बाद एक बार फिर लोगों के मन में सवाल उठा कि ड्रोन युद्ध की शुरुआत आखिर कब और कहां हुई थी.
जवाब में पाकिस्तान ने भी ड्रोन हमलों की कोशिश की, लेकिन भारत की S-400 एयर डिफेंस प्रणाली ने इन सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया. इसके बाद एक बार फिर लोगों के मन में सवाल उठा कि ड्रोन युद्ध की शुरुआत आखिर कब और कहां हुई थी.
Published at : 16 Jan 2026 06:53 PM (IST)
First Killer Drone Drone Warfare History UK Drone History

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

