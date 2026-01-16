कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, ये कहां पाए जाते हैं?

यही वजह है कि इन्हें आम भाषा में उड़ने वाला सांप कहा जाने लगा. उड़ने वाले सांपों को हल्का जहरीला माना जाता है. इनका जहर इंसानों को मारने के लिए नहीं, बल्कि छोटे जीवों को काबू में करने के लिए होता है. ये सांप छिपकली, मेंढक, छोटे पक्षी और कभी-कभी छोटे स्तनधारियों को पकड़ने के लिए अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं.