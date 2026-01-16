एक्सप्लोरर
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, ये कहां पाए जाते हैं?
उड़ने वाले सांप दिखने में भले डरावने हों, लेकिन इंसानों के लिए जानलेवा नहीं हैं. सही जानकारी ही इन रहस्यमयी सांपों की असली पहचान है. आइए जानें कि ये किनके लिए खतरनाक होते हैं.
जंगलों में अचानक हवा में लहराता कोई सांप दिख जाए तो डर लगना स्वाभाविक है. अक्सर लोग मान लेते हैं कि जो सांप उड़ सकता है, वह बेहद जहरीला और जानलेवा होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ये सांप इंसानों के लिए खतरा हैं या फिर सिर्फ डर की वजह से बदनाम हो गए हैं? उड़ने वाले सांपों को लेकर फैली अफवाहों और हकीकत के बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है, आइए समझें.
