कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, ये कहां पाए जाते हैं?

कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, ये कहां पाए जाते हैं?

उड़ने वाले सांप दिखने में भले डरावने हों, लेकिन इंसानों के लिए जानलेवा नहीं हैं. सही जानकारी ही इन रहस्यमयी सांपों की असली पहचान है. आइए जानें कि ये किनके लिए खतरनाक होते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Jan 2026 01:26 PM (IST)
उड़ने वाले सांप दिखने में भले डरावने हों, लेकिन इंसानों के लिए जानलेवा नहीं हैं. सही जानकारी ही इन रहस्यमयी सांपों की असली पहचान है. आइए जानें कि ये किनके लिए खतरनाक होते हैं.

जंगलों में अचानक हवा में लहराता कोई सांप दिख जाए तो डर लगना स्वाभाविक है. अक्सर लोग मान लेते हैं कि जो सांप उड़ सकता है, वह बेहद जहरीला और जानलेवा होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ये सांप इंसानों के लिए खतरा हैं या फिर सिर्फ डर की वजह से बदनाम हो गए हैं? उड़ने वाले सांपों को लेकर फैली अफवाहों और हकीकत के बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है, आइए समझें.

1/7
उड़ने वाले सांपों को वैज्ञानिक भाषा में क्राइसोपेलिया (Chrysopelea) कहा जाता है. ये सांप असल में उड़ते नहीं हैं, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फिसलते हुए छलांग लगाते हैं. ये अपने शरीर को चपटा कर लेते हैं और हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे दूर तक पहुंच जाते हैं.
उड़ने वाले सांपों को वैज्ञानिक भाषा में क्राइसोपेलिया (Chrysopelea) कहा जाता है. ये सांप असल में उड़ते नहीं हैं, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फिसलते हुए छलांग लगाते हैं. ये अपने शरीर को चपटा कर लेते हैं और हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे दूर तक पहुंच जाते हैं.
2/7
यही वजह है कि इन्हें आम भाषा में उड़ने वाला सांप कहा जाने लगा. उड़ने वाले सांपों को हल्का जहरीला माना जाता है. इनका जहर इंसानों को मारने के लिए नहीं, बल्कि छोटे जीवों को काबू में करने के लिए होता है. ये सांप छिपकली, मेंढक, छोटे पक्षी और कभी-कभी छोटे स्तनधारियों को पकड़ने के लिए अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं.
यही वजह है कि इन्हें आम भाषा में उड़ने वाला सांप कहा जाने लगा. उड़ने वाले सांपों को हल्का जहरीला माना जाता है. इनका जहर इंसानों को मारने के लिए नहीं, बल्कि छोटे जीवों को काबू में करने के लिए होता है. ये सांप छिपकली, मेंढक, छोटे पक्षी और कभी-कभी छोटे स्तनधारियों को पकड़ने के लिए अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं.
Published at : 16 Jan 2026 01:25 PM (IST)
Flying Snake Chrysopelea Snake Flying Snake Venom

