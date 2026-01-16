शराब एक ड्यूरेटिक की तरह काम करती है. इसका मतलब है कि यह यूरीन आउटपुट बढ़ाती है और शरीर में पानी का लेवल कम करती है. जैसे ही डिहाइड्रेशन होता है लार का प्रोडक्शन कम हो जाता है. अब क्योंकि लार गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को धो देती है इस वजह से मुंह सूखने से यह बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं.