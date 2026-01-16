हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Alcohol Breath Smell: शराब पीने के बाद क्यों आती है मुंह से बदबू, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?

Alcohol Breath Smell: शराब पीने के बाद क्यों आती है मुंह से बदबू, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?

Alcohol Breath Smell: शराब पीने के बाद मुंह से सांस के जरिए एक अजीब सी गंध आने लगती है. आइए जानते हैं क्या है इस गंध के पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Jan 2026 07:03 AM (IST)
Alcohol Breath Smell: शराब पीने के बाद मुंह से सांस के जरिए एक अजीब सी गंध आने लगती है. आइए जानते हैं क्या है इस गंध के पीछे की वजह.

Alcohol Breath Smell: थोड़ी सी भी शराब पीने के बाद सांस में एक तेज और अजीब सी गंध आने लगती है जो कभी-कभी अगली सुबह तक बनी रहती है. ऐसा इसलिए नहीं होता कि शराब की कोई अपनी गंध होती है बल्कि असली वजह कुछ और है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

1/6
जब शरीर के अंदर शराब जाती है तो लीवर इसे एसिटाल्डिहाइड नाम के जहरीले कंपाउंड में तोड़ देता है. इसमें एक तेज और अजीब गंध होती है और यह सांस और पसीने के जरिए बाहर निकलता है.
जब शरीर के अंदर शराब जाती है तो लीवर इसे एसिटाल्डिहाइड नाम के जहरीले कंपाउंड में तोड़ देता है. इसमें एक तेज और अजीब गंध होती है और यह सांस और पसीने के जरिए बाहर निकलता है.
2/6
शराब एक ड्यूरेटिक की तरह काम करती है. इसका मतलब है कि यह यूरीन आउटपुट बढ़ाती है और शरीर में पानी का लेवल कम करती है. जैसे ही डिहाइड्रेशन होता है लार का प्रोडक्शन कम हो जाता है. अब क्योंकि लार गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को धो देती है इस वजह से मुंह सूखने से यह बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं.
शराब एक ड्यूरेटिक की तरह काम करती है. इसका मतलब है कि यह यूरीन आउटपुट बढ़ाती है और शरीर में पानी का लेवल कम करती है. जैसे ही डिहाइड्रेशन होता है लार का प्रोडक्शन कम हो जाता है. अब क्योंकि लार गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को धो देती है इस वजह से मुंह सूखने से यह बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं.
Published at : 16 Jan 2026 07:03 AM (IST)
