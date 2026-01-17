एक्सप्लोरर
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
Border 2 Unseen Photos: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म के सेट से सनी देओल ने कुछ अनसीन फोटोज शेयर की हैं. जो फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं.
बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में काफी बज बना हुआ है. फैंस को फिल्म के रिलीज होने का इंतजार नहीं हो रहा है. ऐसे में मेकर्स और कास्ट कुछ न कुछ अपडेट शेयर करते रहते हैं. अब सनी देओल ने कुछ फोटोज शेयर की हैं.
