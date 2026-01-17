हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर

Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर

Border 2 Unseen Photos: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म के सेट से सनी देओल ने कुछ अनसीन फोटोज शेयर की हैं. जो फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Jan 2026 12:47 PM (IST)
Border 2 Unseen Photos: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म के सेट से सनी देओल ने कुछ अनसीन फोटोज शेयर की हैं. जो फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं.

बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में काफी बज बना हुआ है. फैंस को फिल्म के रिलीज होने का इंतजार नहीं हो रहा है. ऐसे में मेकर्स और कास्ट कुछ न कुछ अपडेट शेयर करते रहते हैं. अब सनी देओल ने कुछ फोटोज शेयर की हैं.

बॉर्डर के सेट से सनी देओल ने अनसीन फोटो शेयर की है. जिसमें वो सेट पर आराम करते नजर आ रहे हैं.
बॉर्डर के सेट से सनी देओल ने अनसीन फोटो शेयर की है. जिसमें वो सेट पर आराम करते नजर आ रहे हैं.
सनी देओल ने फोटोज शेयर करते हुए हार्ट और हाथ जोड़ने वाली इमोजी पोस्ट की.
सनी देओल ने फोटोज शेयर करते हुए हार्ट और हाथ जोड़ने वाली इमोजी पोस्ट की.
Published at : 17 Jan 2026 12:47 PM (IST)
Sunny Deol Border 2

ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
