Indian Army Resignation Rules: आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
Indian Army Resignation Rules: भारतीय सेना में सेना के जवान इस्तीफा पत्र देकर अपनी मर्जी से सेना को नहीं छोड़ सकते. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Indian Army Resignation Rules: भारतीय सेना में सेवा करना एक रेगुलर सरकारी नौकरी से काफी अलग होता है. जब भी कोई सैनिक या फिर अधिकारी सशस्त्र बलों में शामिल होता है तो वह राष्ट्रीय सेवा, अनुशासन और बलिदान के लिए जीवन भर की कमिटमेंट करता है. इस वजह से सेना के जवान सिर्फ इस्तीफा पत्र देकर अपनी मर्जी से नहीं जा सकते. आइए जानते हैं की क्या है इसके पीछे का नियम.
16 Jan 2026 07:16 PM (IST)
