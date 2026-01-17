भारत का अकेला रेलवे स्टेशन, जहां से पूरे देश के लिए मिलती हैं ट्रेन

सोचिए, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां से देश के हर कोने की ट्रेन पकड़ सकते हैं. यहां ट्रेन की आवाज कभी थमती नहीं, और सुबह से लेकर रात तक प्लेटफॉर्म पर लगातार यात्रियों की भीड़ रहती है. क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है कि भारत के हजारों रेलवे स्टेशनों में एक ऐसा भी है जो पूरे देश को जोड़ता है? यह स्टेशन सिर्फ यात्रा का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय रेल नेटवर्क का दिल भी है. चलिए इसके बारे में जानते हैं.

भारत का अनोखा रेलवे केंद्र

भारत में लगभग 8,500 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें बड़े और छोटे स्टेशन दोनों शामिल हैं. हर राज्य और कोने में स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा स्टेशन है जो पूरे देश के लिए ट्रेन सेवाएं उपलब्ध कराता है, इस स्टेशन का नाम है मथुरा जंक्शन.

देश के कोनों से जुड़ने वाला स्टेशन

मथुरा जंक्शन को देश के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है. यहां से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिमी भारत तक ट्रेनें जाती हैं. यदि आप किसी भी राज्य की ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो मथुरा जंक्शन इसका सबसे आसान विकल्प है.

24 घंटे ट्रेनों की आवाजाही

मथुरा स्टेशन पर दिन-रात ट्रेनें गुजरती रहती हैं. प्लेटफॉर्म पर सुबह से लेकर रात तक ट्रेनों की आवाज सुनाई देती है. राजधानी दिल्ली से यहां से जाने वाली ट्रेनें और पूरे भारत के लिए यात्री ट्रेनें नियमित रूप से गुजरती हैं.

इतिहास से वर्तमान तक

1875 में मथुरा जंक्शन से पहली ट्रेन चली थी. तब से अब तक यह स्टेशन लगातार विकसित हुआ और आज यह भारतीय रेल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन गया है. सैकड़ों ट्रेनों की आवाजाही और यात्रियों की भीड़ इसे हमेशा जीवंत बनाए रखती है.

मथुरा जंक्शन क्यों है खास?

मथुरा जंक्शन सिर्फ ट्रेन पकड़ने का केंद्र नहीं है. यह पूरे देश के रेलवे नेटवर्क का दिल है. अगर आप किसी भी दिशा में यात्रा करना चाहते हैं, तो यही वह स्टेशन है जो आपको सीधे जोड़ता है. इसके अलावा, मथुरा शहर के धार्मिक और पर्यटन महत्व की वजह से भी यह स्टेशन हर समय व्यस्त रहता है.

