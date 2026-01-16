एक्सप्लोरर
Gun License: एक आदमी को कितने गन लाइसेंस मिल सकते हैं, जानें क्या होता है इसका कानून?
Gun License: लोगों को ऐसा लगता है कि गन लाइसेंस मिलना काफी ज्यादा आसान होता है. आइए जानते हैं कि एक व्यक्ति को कितने गन लाइसेंस मिल सकते हैं.
Gun License: भारत में हथियार रखने के लिए एक कड़े कानून का पालन करना पड़ता है. पिछले कुछ सालों में सरकार ने गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लाइसेंसिंग को स्टैंडर्ड बनाया है और बंदूक कानून को सख्त किया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक आदमी को कितने गन लाइसेंस मिल सकते हैं.
16 Jan 2026
