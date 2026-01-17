हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'कोहली होता तो स्मिथ का बाप भी सिंगल लेता...', बाबर आजम की बेइज्जती पर आग बबूला हुए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर

BBL 2026 में स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम के साथ सिंगल लेने से मना कर दिया. इसे पाकिस्तानी बल्लेबाज की बेइज्जती की तरह देखा जा रहा है. इस पर बासित अली ने विराट कोहली का उदाहरण देते हुए बड़ी बात कही.

By : शिवम | Updated at : 17 Jan 2026 01:49 PM (IST)
बिग बैश लीग में शुक्रवार को सिडनी थंडर के खिलाफ 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टीव स्मिथ और बाबर आजम ने पहले विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी की. एक तरफ स्मिथ ने तूफानी पारी खेली तो वहीं दूसरी तरफ बाबर का स्ट्राइक रेट सवालों के घेरे में रहा. लेकिन सबसे ज्यादा बवाल तब हुआ जब स्मिथ ने बाबर के साथ आसानी से हो सकने वाला एक रन नहीं लिया, इसके बाद आउट हुए बाबर ने बॉउंड्री लाइन पर बल्ले को मारकर अपना गुस्सा व्यक्त किया. इस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने विराट कोहली का उदाहरण देते हुए बड़ी बात कही.

सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे बाबर आजम ने 39 गेंदों में 47 रन बनाए, 7 चौके लगाए लेकिन एक भी छक्का नहीं लगाया. 13 रन बनाने वाले लालचान शॉ ने भी 1 और 17 रन बनाने वाले जैक एडवर्ड्स ने भी 2 छक्के जड़े. स्टीव स्मिथ ने तो 238 की स्ट्राइक रेट से 42 गेंदों में 9 छक्के और 5 चौकों की मदद से 100 रन बनाए. बाबर का स्ट्राइक रेट (120.51) देखते हुए ही स्मिथ ने शायद सिंगल नहीं लिया.

बाबर आजम की बेइज्जती पर गुस्साए पाकिस्तानी

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने इस विवाद पर बोलते हुए एक शो में कहा, "अगर आज बाबर आजम की जगह विराट कोहली होते तो स्मिथ का बाप भी सिंगल लेता." उन्होंने आगे कहा कि बाबर आजम अपने खेल से पाकिस्तान का नाम नहीं खराब कर रहे बल्कि उनकी वेल्यू घट रही है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वहां नहीं भेजा, सिडनी सिक्सर्स ने उनको बुलाया है.

स्मिथ ने क्यों किया था सिंगल लेने से मना

बाबर आजम ने 11वें ओवर में कुछ गेंदें डॉट खेली और आखिरी गेंद पर लॉन्ग-ऑन की तरफ शॉट खेलकर एक रन लेना चाहा. स्मिथ ने साफ मना कर दिया, वह दौड़े ही नहीं. इसके बाद बाबर ने हैरानी भरे अंदाज में उनसे पूछा तो स्मिथ ने कुछ कहा. तब भी बाबर गुस्से में दिखे और मुंह मोड़कर स्मिथ से दूर हो गए.

स्टीव स्मिथ ने अगले ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखी और 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और ओवर में एक चौका भी मारा. इस ओवर में कुल 32 रन बने, जो एक रिकॉर्ड है. इसी तेज तर्रार पारी की बदौलत सिडनी सिक्सर्स ने सिडनी थंडर के खिलाफ 190 रनों के लक्ष्य को 16 गेंद बाकी रहते हासिल किया. 

BBL 2026 में कितनी है बाबर आजम की सैलरी?

सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को बिग बैश लीग 2026 में 420,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में शामिल किया. पाकिस्तान रुपये में देखें तो ये करीब 8 करोड़ है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 17 Jan 2026 01:49 PM (IST)
Steve Smith Big Bash League Basit Ali Babar Azam VIRAT KOHLI BBL 2026
