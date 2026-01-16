हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?

भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?

Best Saffron In World: ईरान केसर का बादशाह है, लेकिन कश्मीर केसर का राजा, तो फिर आखिर कहां के केसर की क्वालिटी को ज्यादा पसंद किया जाता है, आइए जान लेते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Jan 2026 09:59 AM (IST)
Best Saffron In World: ईरान केसर का बादशाह है, लेकिन कश्मीर केसर का राजा, तो फिर आखिर कहां के केसर की क्वालिटी को ज्यादा पसंद किया जाता है, आइए जान लेते हैं.

ईरान दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है. वैश्विक केसर उत्पादन का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा यहीं से आता है. मशहद, खोरासान, यज्द और काशान जैसे इलाकों में केसर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है. शुष्क मौसम, खास मिट्टी और लंबा धूप वाला समय ईरान को उत्पादन के लिहाज से आगे रखता है. यहां सुपर नेगिन, सरगोल, पुशाल और दस्तेह जैसी कई किस्में मिलती हैं. इनमें सुपर नेगिन को सबसे प्रीमियम माना जाता है, जबकि बाकी किस्में मिड और लो क्वालिटी में आती हैं. केसर तो भारत में भी उगता है, तो फिर कहां का केसर बेस्ट है, चलिए जानें.


भारत में केसर की खेती सिर्फ जम्मू-कश्मीर के पंपोर इलाके तक सीमित है. यही वजह है कि कश्मीरी केसर दुर्लभ भी है और महंगा भी. यहां उत्पादन कम है, लेकिन क्वालिटी को लेकर दुनिया भर में इसकी पहचान है. कश्मीर की ठंडी जलवायु और पारंपरिक खेती का तरीका केसर को खास बनाता है.
भारत में केसर की खेती सिर्फ जम्मू-कश्मीर के पंपोर इलाके तक सीमित है. यही वजह है कि कश्मीरी केसर दुर्लभ भी है और महंगा भी. यहां उत्पादन कम है, लेकिन क्वालिटी को लेकर दुनिया भर में इसकी पहचान है. कश्मीर की ठंडी जलवायु और पारंपरिक खेती का तरीका केसर को खास बनाता है.

केसर की सबसे बड़ी पहचान उसका रंग है. कश्मीरी केसर गहरे लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें क्रोसिन की मात्रा ज्यादा होती है. दूध या पानी में डालते ही यह सुनहरा पीला रंग छोड़ता है. ईरानी केसर का रंग भी अच्छा होता है, लेकिन कई किस्मों में यह थोड़ा हल्का पड़ जाता है, खासकर मशीन से सुखाए गए केसर में.
केसर की सबसे बड़ी पहचान उसका रंग है. कश्मीरी केसर गहरे लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें क्रोसिन की मात्रा ज्यादा होती है. दूध या पानी में डालते ही यह सुनहरा पीला रंग छोड़ता है. ईरानी केसर का रंग भी अच्छा होता है, लेकिन कई किस्मों में यह थोड़ा हल्का पड़ जाता है, खासकर मशीन से सुखाए गए केसर में.
Published at : 16 Jan 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Saffron Kashmiri Saffron Best Saffron In World Iranian Saffron




