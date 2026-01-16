भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?

केसर की सबसे बड़ी पहचान उसका रंग है. कश्मीरी केसर गहरे लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें क्रोसिन की मात्रा ज्यादा होती है. दूध या पानी में डालते ही यह सुनहरा पीला रंग छोड़ता है. ईरानी केसर का रंग भी अच्छा होता है, लेकिन कई किस्मों में यह थोड़ा हल्का पड़ जाता है, खासकर मशीन से सुखाए गए केसर में.