एक्सप्लोरर
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
Best Saffron In World: ईरान केसर का बादशाह है, लेकिन कश्मीर केसर का राजा, तो फिर आखिर कहां के केसर की क्वालिटी को ज्यादा पसंद किया जाता है, आइए जान लेते हैं.
ईरान दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है. वैश्विक केसर उत्पादन का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा यहीं से आता है. मशहद, खोरासान, यज्द और काशान जैसे इलाकों में केसर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है. शुष्क मौसम, खास मिट्टी और लंबा धूप वाला समय ईरान को उत्पादन के लिहाज से आगे रखता है. यहां सुपर नेगिन, सरगोल, पुशाल और दस्तेह जैसी कई किस्में मिलती हैं. इनमें सुपर नेगिन को सबसे प्रीमियम माना जाता है, जबकि बाकी किस्में मिड और लो क्वालिटी में आती हैं. केसर तो भारत में भी उगता है, तो फिर कहां का केसर बेस्ट है, चलिए जानें.
1/7
2/7
Published at : 16 Jan 2026 09:59 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
रास्ता भटकने के बाद अंतरिक्ष में कहां गायब हो जाते हैं सैटेलाइट, कहां है इनका कब्रिस्तान?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पाकिस्तान में क्यों क्राइम है पतंगबाजी, पतंग उड़ाने वालों को यहां हो जाती है जेल
जनरल नॉलेज
7 Photos
शौक नहीं, लाइफस्टाइल बन रहा शाकाहार, जानिए किन 7 देशों में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ईरान में कौन सी मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका, कितनी मचा सकती है तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
विश्व
नोबेल पुरस्कार मिलते ही खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, मचाडो के लिए कह गए बड़ी बात
टेलीविजन
अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग को बर्बाद कर देगी रजनी
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion