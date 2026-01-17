क्या होता है बंदूक के बोर, कैलिबर और गेज में अंतर, जानें किस गन के लिए किस शब्द का होता है इस्तेमाल

बोर शब्द बंदूक की बैरल के खोखले अंदरूनी डायमीटर को बताते है. तकनीकी रूप से यह सभी हथियारों पर लागू होता है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में खासकर भारत जैसे देशों में इसे आमतौर पर हथियार के साइज के लिए एक सामान्य शब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. जैसे लोग अक्सर 32 बोर रिवाल्वर और 45 बोर पिस्टल कहते हैं.