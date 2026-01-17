हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या होता है बंदूक के बोर, कैलिबर और गेज में अंतर, जानें किस गन के लिए किस शब्द का होता है इस्तेमाल

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 17 Jan 2026 06:56 AM (IST)
Bore Vs Caliber Vs Gauge: जब लोग बंदूकों के बारे में बात करते हैं तो बोर, कैलिबर और गेज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं इन शब्दों का क्या मतलब होता है और इन्हें किन बंदूकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

बोर शब्द बंदूक की बैरल के खोखले अंदरूनी डायमीटर को बताते है. तकनीकी रूप से यह सभी हथियारों पर लागू होता है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में खासकर भारत जैसे देशों में इसे आमतौर पर हथियार के साइज के लिए एक सामान्य शब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. जैसे लोग अक्सर 32 बोर रिवाल्वर और 45 बोर पिस्टल कहते हैं.
कैलिबर एक सटीक माप होता है. इसका इस्तेमाल राइफल, पिस्टल और रिवाल्वर के लिए किया जाता है. यह आपको बैरल के अंदरूनी डायमीटर और उससे चलाई जाने वाली गोली का साइज बताता है. कैलिबर को इंच या फिर मिलीमीटर में बताया जाता है.
Published at : 17 Jan 2026 06:56 AM (IST)
