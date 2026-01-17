हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किस देश की धरती से निकलता है काला सोना? यहां जमीन से बरसती है दौलत ही दौलत

Black Gold Country: दुनिया में एक ऐसा देश है, जिसकी रेत के नीचे छिपा काला सोना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. यही दौलत उसे दुनिया के सबसे अमीर और अहम देशों में शामिल करती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 17 Jan 2026 10:42 AM (IST)
Black Gold Country: दुनिया में एक ऐसा देश है, जिसकी रेत के नीचे छिपा काला सोना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. यही दौलत उसे दुनिया के सबसे अमीर और अहम देशों में शामिल करती है.

रेत के समंदर में बसा एक देश, जिसकी जमीन के नीचे छिपी दौलत ने उसकी तकदीर पलट दी. कभी मछली पकड़ने और छोटे व्यापार तक सीमित यह इलाका आज दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा सहारा बन चुका है. यहां जमीन खोदो तो इतिहास नहीं, बल्कि काला सोना निकलता है. सवाल यही है कि आखिर कौन सा देश है, जिसे ‘काले सोने की धरती’ कहा जाता है और कैसे तेल ने इसे अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया? आइए समझें.

कुवैत को दुनिया भर में ‘काले सोने की धरती’ कहा जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण यहां मौजूद विशाल पेट्रोलियम भंडार हैं. पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में स्थित कुवैत आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन तेल के मामले में इसकी पहचान बहुत बड़ी है.
इसकी सीमाएं इराक और सऊदी अरब से लगती हैं, और यही भौगोलिक स्थिति इसे ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद अहम बनाती है. तेल की खोज से पहले कुवैत एक साधारण तटीय इलाका था. यहां के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने, मोती निकालने और छोटे व्यापार पर निर्भर थे.
Published at : 17 Jan 2026 10:42 AM (IST)
Black Gold Country Kuwait Oil Petroleum Reserves In Kuwait

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

