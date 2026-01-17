किस देश की धरती से निकलता है काला सोना? यहां जमीन से बरसती है दौलत ही दौलत

कुवैत को दुनिया भर में ‘काले सोने की धरती’ कहा जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण यहां मौजूद विशाल पेट्रोलियम भंडार हैं. पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में स्थित कुवैत आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन तेल के मामले में इसकी पहचान बहुत बड़ी है.