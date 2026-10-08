अंतरिक्ष में क्यों भेजी जा रही शराब, क्या है इसके पीछे की वजह?

इस पूरी समय अवधि को एजिंग कहा जाता है, जिससे शराब का रंग गहरा होता है और उसका तीखापन कम होकर एक बेहतरीन स्वाद बनता है. अब तक यह सारा काम धरती पर ही होता रहा है, लेकिन अब वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को अंतरिक्ष के माहौल में आजमाकर एक नई खोज करना चाहते हैं.