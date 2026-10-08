ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअंतरिक्ष में क्यों भेजी जा रही शराब, क्या है इसके पीछे की वजह?

अंतरिक्ष में क्यों भेजी जा रही शराब, क्या है इसके पीछे की वजह?

वैज्ञानिक 2028 में सैटेलाइट के जरिए व्हिस्की सैंपल अंतरिक्ष भेज रहे हैं. अंतरिक्ष के बदलते तापमान से तैयार होने वाले डेटा के आधार पर भविष्य में 'स्पेस-एज्ड व्हिस्की' का उत्पादन मुमकिन हो सकेगा.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 08 Oct 2026 03:17 PM (IST)
वैज्ञानिक 2028 में सैटेलाइट के जरिए व्हिस्की सैंपल अंतरिक्ष भेज रहे हैं. अंतरिक्ष के बदलते तापमान से तैयार होने वाले डेटा के आधार पर भविष्य में 'स्पेस-एज्ड व्हिस्की' का उत्पादन मुमकिन हो सकेगा.

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बेहद ही दिलचस्प और अनोखा प्रयोग होने जा रहा है, जहां इस बार किसी रॉकेट से वैज्ञानिक उपकरणों के साथ व्हिस्की को भी अंतरिक्ष भेजा जाएगा. आपने अब तक शराब को जमीन पर पुरानी होते सुना होगा, लेकिन अब वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की कक्षा में रखकर पुराना यानी एज करने की तैयारी में हैं. इस अनूठे शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या अंतरिक्ष का माहौल और शून्य गुरुत्वाकर्षण व्हिस्की को मैच्योर करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर सकता है.

1/11
स्कॉटलैंड और जापान के विशेषज्ञ मिलकर इस प्रॉजेक्ट पर काम कर रहे हैं. अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में दुनिया भर के शराब प्रेमियों को अंतरिक्ष के माहौल में तैयार एक एकदम नए और अलग स्वाद वाली 'स्पेस-एज्ड व्हिस्की' का स्वाद चखने को मिल सकता है.
स्कॉटलैंड और जापान के विशेषज्ञ मिलकर इस प्रॉजेक्ट पर काम कर रहे हैं. अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में दुनिया भर के शराब प्रेमियों को अंतरिक्ष के माहौल में तैयार एक एकदम नए और अलग स्वाद वाली 'स्पेस-एज्ड व्हिस्की' का स्वाद चखने को मिल सकता है.
2/11
किसी भी अच्छी व्हिस्की का स्वाद और उसकी खुशबू इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने समय तक रखा गया है. आम तौर पर शराब तैयार होने के बाद उसे लंबे समय के लिए लकड़ी के पीपों या कांच के बर्तनों में जमा करके छोड़ दिया जाता है.
किसी भी अच्छी व्हिस्की का स्वाद और उसकी खुशबू इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने समय तक रखा गया है. आम तौर पर शराब तैयार होने के बाद उसे लंबे समय के लिए लकड़ी के पीपों या कांच के बर्तनों में जमा करके छोड़ दिया जाता है.
3/11
इस पूरी समय अवधि को एजिंग कहा जाता है, जिससे शराब का रंग गहरा होता है और उसका तीखापन कम होकर एक बेहतरीन स्वाद बनता है. अब तक यह सारा काम धरती पर ही होता रहा है, लेकिन अब वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को अंतरिक्ष के माहौल में आजमाकर एक नई खोज करना चाहते हैं.
इस पूरी समय अवधि को एजिंग कहा जाता है, जिससे शराब का रंग गहरा होता है और उसका तीखापन कम होकर एक बेहतरीन स्वाद बनता है. अब तक यह सारा काम धरती पर ही होता रहा है, लेकिन अब वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को अंतरिक्ष के माहौल में आजमाकर एक नई खोज करना चाहते हैं.
4/11
इस अनोखे प्रयोग को अंजाम देने के लिए स्कॉटलैंड और जापान के इंजीनियरों ने हाथ मिलाया है. वे एक बेहद छोटा और आधुनिक सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं, जिसे 'क्यूबसैट' नाम दिया गया है. इस मिशन का नाम 'स्पेस पफिन' रखा गया है.
इस अनोखे प्रयोग को अंजाम देने के लिए स्कॉटलैंड और जापान के इंजीनियरों ने हाथ मिलाया है. वे एक बेहद छोटा और आधुनिक सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं, जिसे 'क्यूबसैट' नाम दिया गया है. इस मिशन का नाम 'स्पेस पफिन' रखा गया है.
5/11
सैटेलाइट के अंदर व्हिस्की के चुनिंदा सैंपल और उसकी मुख्य सामग्री रखी जाएगी. लकड़ी के पारंपरिक बैरल जैसा माहौल देने के लिए उसमें ओक की लकड़ी के बारीक टुकड़े भी मिलाए जाएंगे, ताकि अंतरिक्ष की परिस्थितियों में लकड़ी और शराब का आपस में सही रिएक्शन हो सके.
सैटेलाइट के अंदर व्हिस्की के चुनिंदा सैंपल और उसकी मुख्य सामग्री रखी जाएगी. लकड़ी के पारंपरिक बैरल जैसा माहौल देने के लिए उसमें ओक की लकड़ी के बारीक टुकड़े भी मिलाए जाएंगे, ताकि अंतरिक्ष की परिस्थितियों में लकड़ी और शराब का आपस में सही रिएक्शन हो सके.
6/11
वैज्ञानिकों की योजना के अनुसार, इस छोटे क्यूबसैट सैटेलाइट को साल 2028 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सप्लाई मिशन का सहारा लिया जाएगा. सबसे पहले इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाया जाएगा.
वैज्ञानिकों की योजना के अनुसार, इस छोटे क्यूबसैट सैटेलाइट को साल 2028 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सप्लाई मिशन का सहारा लिया जाएगा. सबसे पहले इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाया जाएगा.
7/11
वहां पहुंचने के बाद, स्पेस स्टेशन के जापानी रिसर्च मॉड्यूल की मदद से इसे 5 साल के लंबे मिशन के लिए पृथ्वी की कक्षा में तैनात कर दिया जाएगा, जहां यह लगातार चक्कर काटेगा.
वहां पहुंचने के बाद, स्पेस स्टेशन के जापानी रिसर्च मॉड्यूल की मदद से इसे 5 साल के लंबे मिशन के लिए पृथ्वी की कक्षा में तैनात कर दिया जाएगा, जहां यह लगातार चक्कर काटेगा.
8/11
अंतरिक्ष में तैरता यह सैटेलाइट हर 90 मिनट में हमारी पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा करेगा. इस दौरान व्हिस्की को एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ जमा देने वाली कड़ाके की ठंड का बार-बार सामना करना पड़ेगा.
अंतरिक्ष में तैरता यह सैटेलाइट हर 90 मिनट में हमारी पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा करेगा. इस दौरान व्हिस्की को एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ जमा देने वाली कड़ाके की ठंड का बार-बार सामना करना पड़ेगा.
9/11
वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में लगातार होने वाले इस भारी उतार-चढ़ाव से शराब के मैच्योर होने की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी. प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक की मानें तो अंतरिक्ष के इस अनोखे सफर के बाद व्हिस्की का स्वाद बहुत ही जबरदस्त, बोल्ड और बिल्कुल अलग होगा.
वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में लगातार होने वाले इस भारी उतार-चढ़ाव से शराब के मैच्योर होने की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी. प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक की मानें तो अंतरिक्ष के इस अनोखे सफर के बाद व्हिस्की का स्वाद बहुत ही जबरदस्त, बोल्ड और बिल्कुल अलग होगा.
10/11
पांच सालों तक अंतरिक्ष में रहने के दौरान इस सैटेलाइट में लगे सेंसर व्हिस्की के रंग, रासायनिक बदलाव और गाढ़ेपन पर लगातार नजर रखेंगे. सारा डेटा तुरंत जमीन पर बने कंट्रोल सेंटर को डिजिटल रूप से भेजा जाएगा.
पांच सालों तक अंतरिक्ष में रहने के दौरान इस सैटेलाइट में लगे सेंसर व्हिस्की के रंग, रासायनिक बदलाव और गाढ़ेपन पर लगातार नजर रखेंगे. सारा डेटा तुरंत जमीन पर बने कंट्रोल सेंटर को डिजिटल रूप से भेजा जाएगा.
11/11
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सैटेलाइट को वापस धरती पर नहीं लाया जाएगा, बल्कि केवल इसका डेटा ही वैज्ञानिकों को मिलेगा. भविष्य में वैज्ञानिक एक ऐसा सिस्टम तैयार करने का सपना देख रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष में शराब बनाकर उसे सुरक्षित धरती पर लाकर बेचा जा सके.
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सैटेलाइट को वापस धरती पर नहीं लाया जाएगा, बल्कि केवल इसका डेटा ही वैज्ञानिकों को मिलेगा. भविष्य में वैज्ञानिक एक ऐसा सिस्टम तैयार करने का सपना देख रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष में शराब बनाकर उसे सुरक्षित धरती पर लाकर बेचा जा सके.
Published at : 08 Oct 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Whisky Aging In Space Mission

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या होता है विधानसभा और विधान परिषद में अंतर, क्यों कराए जाते हैं MLC चुनाव?
क्या होता है विधानसभा और विधान परिषद में अंतर, क्यों कराए जाते हैं MLC चुनाव?
जनरल नॉलेज
क्या है HAPS? आसमान से करेगा भारत की पहरेदारी, खौफ में दुश्मन
क्या है HAPS? आसमान से करेगा भारत की पहरेदारी, खौफ में दुश्मन
जनरल नॉलेज
क्या CEC से कोई भी कर सकता है मुलाकात, कैसे मिलती है परमिशन?
क्या CEC से कोई भी कर सकता है मुलाकात, कैसे मिलती है परमिशन?
जनरल नॉलेज
कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, किन उपकरणों का होता है इस्तेमाल?
कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, किन उपकरणों का होता है इस्तेमाल?
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
उपेक्षा से उत्कर्ष तक: पूर्वांचल का कायाकल्प और भदोही कालीन उद्योग का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन के लिए कस ली कमर, सौरव दास बोले- 'ज्ञानू, कॉकरोच...'
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन के लिए कस ली कमर, सौरव दास बोले- 'ज्ञानू, कॉकरोच...'
दिल्ली NCR
10 अक्टूबर आंदोलन से पहले बढ़ीं अभिजीत, सौरव, रांका की मुश्किल? दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला
10 अक्टूबर आंदोलन से पहले बढ़ीं अभिजीत, सौरव, रांका की मुश्किल? दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला
इंडिया
गाली देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पिटाई, फहीम नजीर बोला- 'बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा'
गाली देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पिटाई, फहीम नजीर बोला- 'बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा'
क्रिकेट
दूसरे टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग XI में होंगे इतने बदलाव? जानें कौन हो सकता है बाहर
दूसरे टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग XI में होंगे इतने बदलाव? जानें कौन हो सकता है बाहर
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की मराठी फिल्म जो सेंसर बोर्ड में दो साल तक अटकी रही, सीरियल किलर के रोल देख कांप गए थे लोग
नाना पाटेकर की मराठी फिल्म जो सेंसर बोर्ड में दो साल तक अटकी रही, सीरियल किलर के रोल देख कांप गए थे लोग
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
इंडिया
सऊदी में एयरपोर्ट्स पर हमलों से गुस्से में भारत, चेतावनी देते हुए कहा- 'नामंजूर'
सऊदी में एयरपोर्ट्स पर हमलों से गुस्से में भारत, चेतावनी देते हुए कहा- 'नामंजूर'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या जाकर भी राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे अखिलेश यादव? खुद बता चुके हैं वजह
अयोध्या जाकर भी राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे अखिलेश यादव? खुद बता चुके हैं वजह
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget