Nuclear Bombs Satellites: तकनीक और विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान को हजारों किलोमीटर दूर स्थित अंतरिक्ष के रहस्य पता करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है. आज विज्ञान के दौर में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिनको बनाना या जिनकी जानकारी लेना नामुमकिन हो. जर्मन और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों से जुड़ी रिपोर्ट की मानें तो रूस कथित तौर पर परमाणु हथियार ले जानें वाले सैटेलाइट को तैयार कर रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर तक वह इसे अंतरिक्ष में तैनात कर देगा. हालांकि मॉस्को ने इन दावों को खारिज करते हुए निराधार बताया है. हालांकि यह सवाल जरूर है कि क्या सैटेलाइट में परमाणु हथियार तैनात किए जा सकते हैं? आइए समझते हैं.

क्या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है सैटेलाइट?

हां तकनीकी रूप से ऐसा संभव है कि कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में परमाणु हथियार लेकर जा सकती है और विस्फोट भी कर सकती है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत ऐसा करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. इस वक्त दुनिया में ऐसी कोई सैटेलाइट नहीं है, जो परमाणु हथियारों से लैस हो और सक्रिय भी हो.

तकनीकी रूप से सैटेलाइट में परमाणु हथियार लगाना क्यों नहीं है सुरक्षित?

परमाणु हथियारों को सैटेलाइट में तैनात तो किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह अन्य उपग्रहों के लिए सुरक्षित नहीं है. क्योंकि अगर पृथ्वी की निम्न कक्षा में गलती से परमाणु विस्फोट हो गया तो उसमें से बहुत अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. इससे अंतरिक्ष में मौजूद बाकी उपग्रहों पर असर पड़ सकता है और वे खराब हो सकते हैं. अगर बाकी उपग्रह खराब हो गए तो पूरी दुनिया ठप पड़ जाएगी, क्योंकि जीपीएस, कम्युनिकेशन, अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट और अन्य नागरिक सेवाओं पर असर पड़ेगा.

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हालांकि इससे पहले अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले उपग्रहों का इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन वे परमाणु हथियार नहीं होते हैं.

सैटेलाइट में क्यों नहीं लगा सकते न्यूक्लियर बम?

दरअसल जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियारों से हमला किया था, तो उस वक्त जितनी तबाही मची थी, उससे वहां के लोगों को उबरने में सदियां बीत गईं. इसके लिए सभी देशों ने मिलकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए अप्रसार संधि की थी. इसके अलावा 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि भी की गई है, जिसमें अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती करना बैन है.

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