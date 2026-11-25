सुप्रीम कोर्ट में आज मदुरै के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीप न जलने का मुद्दा उठा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्तिक दीप नहीं जला. याचिकाकर्ता ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की. उन्होंने कहा कि वह इस मामले को उठाते हुए अवमानना का आवेदन दाखिल करेंगे. कोर्ट ने कहा कि वह आवेदन दाखिल करें, उसके बाद विचार किया जाएगा.

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दुर्भाग्य से दीपाथून में दीपम दीपक नहीं जलाया जा सका. सरकार ने कहा है कि वो इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर रही है.

20 नवंबर को दिया था आदेश

बता दें धार्मिक विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को मदुरै के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने दीप जलाने के लिए सशर्त अनुमति दी थी. कोर्ट ने कहा था कि दीप जलाने के लिए मंदिर के चुनिंदा लोग ही जाएंगे. जिनका नाम देवस्थानम बोर्ड तय करेगा. आम लोगों लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी. कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि यह अंतरिम व्यवस्था है. मामले में अंतिम फैसला लंबित अपील पर सुनवाई के बाद होगा.

कोर्ट ने कही थी ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिता पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि केवल मंदिर के अधिकृत लोग और सरकारी अधिकारियं की एक टीम को ही दीपाथून पर दीपक जलाने की अनुमति होगी. इस टीम में कौन शामिल होगा और सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे ये कलेक्टर तय करेगें. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर इस अनुष्ठान की व्यवस्थाओं की निगरानी भी करेंगे. पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी. जरूरत पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को भी तैनात किया जा सकता है.

क्या है विवाद?

ये विवाद तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक पत्थर के खंभे पर 'कार्तिगई दीपम' जलाया जाना चाहिए या नहीं है. यह पहाड़ी एक दरगाह के पास है. मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 1 दिसंबर 2025 के अपने फैसले में निर्देश दिया कि 'उची पिल्लैयार' मंदिर के पास पारंपरिक स्थान के अलावा, पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस खंभे पर भी दीपम जलाया जाए. कोर्ट ने माना कि पहाड़ी मंदिर की है और जिस जगह पर दरगाह है उसके अलावा सारी जगह मंदिर की है.

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