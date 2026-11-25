कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास ने विदेश जाने से रोकने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सरकारी एजेंसियों की ओर से विदेश जाने से रोके जाने के फैसले के खिलाफ उन्होंने अर्जेंट सुनवाई की मांग की. वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी फ्लाइट कल शाम की है, इसलिए मामले को आज ही सुना जाए. इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन सांब्रे ने कहा कि मामले की सुनवाई कल होगी.