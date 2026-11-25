Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्राचीन ग्रंथ सीता जन्मस्थान की पुष्टि नहीं करते, मिथिला से जोड़ते हैं।

सीतामढ़ी को जन्मस्थली माना जाता, पर पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले।

जनकपुर भी प्राचीन मिथिला से जुड़ा, ऐतिहासिक साक्ष्य अनुपस्थित हैं।

दोनों जगहों के धार्मिक संबंध गहरे, पर निर्णायक सबूत मौजूद नहीं।

Mata Sita Birthplace: प्राचीन ग्रंथ माता सीता को मिथिला से जोड़ते हैं लेकिन उनके सटीक जन्म स्थान की पहचान नहीं करते हैं. बिहार में सीतामढ़ी और नेपाल में जनकपुर, दोनों ही भक्ति के कुछ बड़े केंद्रों में से एक हैं. हालांकि सबूत एक फैसले के तौर पर इन दोनों जगहों को जन्मस्थान के रूप में स्थापित नहीं करते हैं.

प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं?

वाल्मीकि रामायण के बालकांड में राजा जनक को यज्ञ के लिए खेत जोतते समय खेत में एक लड़की मिलने का जिक्र है. राजा जनक उसका नाम सीता रख देते हैं और उसे अपनी बेटी के रूप में बड़ा करते हैं. रिकॉर्ड्स वर्तमान सीतामढ़ी या फिर जनकपुर के साथ उस जगह की पहचान नहीं करते हैं. वे एक क्षेत्र का जिक्र करते हैं, किसी आधुनिक शहर का नहीं.

शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में विदेह और राजा जनक का जिक्र है. बृहदारण्यक उपनिषद में विदेह के राजा जनक द्वारा आयोजित विद्वान सभाओं के बारे में कहा गया है. शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा नदी का जिक्र है जिसे आमतौर पर गंडक से पहचाना जाता है. यह सभी रिकॉर्ड्स मिथिला की सीमाओं को हिमालय, गंगा, कोसी और गंडक के रूप में स्थापित नहीं करते हैं. विष्णु पुराण और दूसरे पुराणों में जनक वंश का जिक्र है. हालांकि वे आधुनिक जनकपुर को प्राचीन मिथिला की राजधानी के रूप में स्थापित नहीं करते हैं.

सीतामढ़ी को माता सीता से क्यों जोड़ा जाता है?

सीतामढ़ी जिला प्रशासन पुनौरा धाम को माता सीता की जन्मस्थली के रूप में पहचानता है. यहां सीता कुंड और जानकी मंदिर भी है और यह स्थानीय धार्मिक परंपरा का एक बड़ा केंद्र है. हालांकि इसका धार्मिक महत्व पुरातात्विक प्रमाण नहीं है.

1907 का मुजफ्फरपुर गजेटियर सीतामढ़ी को उस जगह से जोड़ता है जहां मान्यता के मुताबिक राजा जनक को माता सीता मिली थीं. यह संदर्भ इस बात को पक्का नहीं करता कि सीतामढ़ी नाम सीता और मड़ई शब्दों से आया है जिसका मतलब है झोपड़ी या फिर आवास.

2017 में संस्कृति मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस सवाल पर सीतामढ़ी जिले में कोई खुदाई नहीं की थी और इसे सीता के जन्म स्थान के रूप में पहचान का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं था.

जनकपुर को माता सीता से क्यों जोड़ा जाता है ?

जनकपुर प्राचीन मिथिला और राजा जनक की नगरी से जुड़ा है. इसका जानकी मंदिर और विवाह मंडप सीता और भगवान राम को जोड़ने वाली परंपराओं के बड़े केंद्र हैं. नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक मशहूर जानकी मंदिर को 1910 में टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुमारी ने बनवाया था. इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है.

संत चतुर्भुज गिरी और सुरकिशोर दास से जुड़े किस्सों में जनकपुर की धार्मिक पहचान की बहाली का जिक्र किया गया है. उनकी समय सीमा और घटनाओं को निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: पानी की एक बोतल बेचकर कितना कमाती है Bisleri? समझिए हिसाब-किताब

ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं?

ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिथिला में वर्तमान उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल थे. इसके बावजूद भी कोई भी निर्णायक पुरातात्विक साक्ष्य सीतामढ़ी या जनकपुर को माता सीता के जन्म स्थान के रूप में सत्यापित नहीं करता है.

कथित 1599 तामपत्र शिलालेख और यह जिक्र की माता सीता का पालन पोषण सीतामढ़ी में हुआ था, को भी ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता. दोनों जगहों में गहरे धार्मिक संबंध हैं लेकिन आस्था परंपराएं और सत्यापित पुरातात्विक फैसले एक जैसे नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल के अलावा किन-किन देशों में जाती है भारतीय रेल? देखें पूरी लिस्ट