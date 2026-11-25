Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom FSSAI ने एक बैच में ब्रोमेट अधिक मिलने पर रोक लगाई।

बिस्लेरी ने इसे ५०,००० बैचों में अकेला मामला बताया।

कंपनी का राजस्व बढ़ा, शुद्ध लाभ 17.5% गिरा।

बढ़ती लागतों से 1 लीटर बोतल की कीमत बढ़ी।

Bisleri Water Bottle Profit: बिसलेरी को अपने गोवा प्लांट से तैयार पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के एक बैच को लेकर रेगुलेटरी कार्रवाई का सामना करना पड़ा. इस घटना ने कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रति बोतल होने वाली कमाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल विवाद के बाद बिसलेरी ने बयान दिया है कि FSSAI ने पानी की बोतलों के सिर्फ एक बैच पर ही रोक लगाई है. कंपनी पूरे साल में करीब 50000 बैच पानी की बोतलों के निकालती है. इसमें से सिर्फ एक पर ही रोक लगाई गई है.

FSSAI मामले में क्या हुआ?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 27 सितंबर 2025 को तैयार किए गए बैच GO 270 की बिक्री पर रोक लगा दी थी. 23 नवंबर 2026 को रेगुलेटर ने यह साफ किया कि यह कार्रवाई सिर्फ इसी बैच पर लागू थी ना की कंपनी के सभी उत्पादों पर.

बिसलेरी ने इसके बाद कहा कि कंपनी हर साल 50,000 से ज्यादा बैच को तैयार करती है और यह रोक सिर्फ एक बैच तक ही सीमित थी. बिस्लेरी ने यह भी बताया कि बाजार में अब इस बैच का कोई भी स्टॉक मौजूद नहीं है. हालांकि इसे पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं माना जा सकता. शुरुआती जांच में ब्रोमेट की मात्रा तय सीमा से काफी ज्यादा पाई गई थी. लेकिन बाद में एक रेफरल लैब की रिपोर्ट में यह मात्रा स्वीकार्य सीमा के अंदर मिली. जांच में पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन का भी पता चला. इसी के साथ एफएसएसएआई द्वारा कानूनी कार्रवाई की मंजूरी मिलने की संभावना भी सामने आई.

बिसलेरी का रेवेन्यू बढ़ा लेकिन मुनाफा घटा

टोफ्लर के स्टैंड अलोन आंकड़े के मुताबिक कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 19.6% बढ़कर FY24 के ₹2689.69 करोड़ से FY25 ₹3,218.2 करोड़ हो गया. नेट प्रॉफिट में लगभग 17.5% की गिरावट आई, जो ₹307.3 करोड़ से घटकर ₹253.4 करोड़ रह गया. इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग ₹417.5 करोड़ से घटकर ₹392.6 करोड़ हो गया.

FY25 के वक्त उत्पादन और खरीद से जुड़े खर्च बढ़ गए. डेप्रिसिएशन लगभग ₹130.7 करोड़ से बढ़कर ₹151.7 करोड़ हो गए. इसी के साथ अदर इनकम ₹124.3 करोड़ से घटकर ₹99 करोड़ रह गई. इन बदलाव की वजह से मुनाफे पर प्रभाव पड़ा हो सकता है लेकिन मौजूद आंकड़ों से किसी एक तय वजह का पता नहीं चलता.

1 लीटर की बोतल महंगी क्यों?

पैकेजिंग की लागत बढ़ने के बाद बिसलेरी ने 1 लीटर वाली 12 बोतलों के एक केस की कीमत 216 से बढ़कर 240 कर दी. इसके बाद प्रति बोतल एमआरपी ₹18 से बढ़कर ₹20 हो गई.

बिसलेरी प्रति बोतल कितना कमाती है?

1 लीटर की बोतल बनाने में PET प्लास्टिक, ढक्कन, लेबल, कार्टन, बिजली और पानी को शुद्ध करने का खर्च आता है. इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक प्रति बोतल उत्पादन लागत ₹6 से ₹8 के बीच है. लेकिन बिसलेरी ने आधिकारिक तौर पर इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है. कंपनी से निकलने वाली कीमत, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन और रिटेल मार्जिन के बारे में भी कोई सार्वजनिक जानकारी मौजूद नहीं है. अगर कोई रिटेलर ₹12 में बोतल खरीदता है और उसे ₹20 बेचता है तो उनके बीच का ₹8 का अंतर शुद्ध मुनाफा नहीं है. इसमें से स्टोर चलाने और दूसरे खर्चों को घटाना भी पड़ता है. इस वजह से यह बताना मुश्किल है कि एक बोतल से कंपनी को असल में कितनी कमाई होती है.

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बिसलेरी का कारोबार कितना बड़ा?

कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर मार्केट में बिसलेरी का हिस्सा लगभग 36% है. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उनके 130 प्लांट काम कर रहे हैं, 5980 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 8270 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक हैं. लेकिन 2026 में कंपनी ने मीडिया को बताया कि वे 143 प्लांट चला रहे हैं.

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