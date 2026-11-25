भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के राम मंदिर के जाने के सवाल पर जवाब दिया है. एबीपी न्यूज़ शिखर सम्मेलन में उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे. मसूद ने कहा- उनकी मर्जी.

यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मसूद ने कहा कि हमें राहुल गांधी के मंदिर जाने से दिक्कत नहीं है. मसूद ने कहा कि राम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, राम मन में हैं. राम, प्रेम का प्रतीक हैं. राम, हनुमान के सीने में मिलेंगे.

इससे पगहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि गठबंधन इस तरह नहीं होता, गठबंधन के अंदर कुछ गरिमा होनी चाहिए. अगर दोनों दलों के बीच बैठक में बातचीत चल रही है और सीटों की सूची प्रेस के माध्यम से मिलती है तो यह उचित नहीं है. 26 सीटों की सूची पर कांग्रेस ने मना कर दिया था.

अभी कोई तारीख तय नहीं हुई- मसूद

इमरान मसूद ने कहा कि 2024 में गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थीं. भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश ने समझा कि राहुल गांधी ही बीजेपी से लड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि सपा-बसपा गठबंधन के दौरान कांग्रेस कम सीटों पर रह गई थी और उस गठबंधन में 5 सीटें जीती गई थीं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सूची जारी कर रही है तो 403 सीटों की ही जारी कर दे, यह उसका फैसला है. आगे बातचीत कब होगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी तय करेगी और अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है.

इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन में सहयोग होता है, कोई छोटा सहयोग करता है तो कोई बड़ा सहयोग करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि बातचीत में गंभीरता नहीं है और कांग्रेस को सीटों की सूची के बारे में प्रेस के माध्यम से पता चला. महाराष्ट्र और बंगाल के चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'महाराष्ट्र का चुनाव जय ज्ञानेश, बंगाल का चुनाव जय ज्ञानेश.' उन्होंने कहा कि खामोशी बेसबब नहीं है, कुछ तो पर्दादारी है और कोई किसी का मुकद्दर नहीं बना सकता.

'हाथ के बिना न हाथी चलेगा और न साइकिल'

मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति पर इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमान फुटबॉल बना हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान जिसे वोट देता है, वह उसे अपने साथ बैठाने से डरते हैं. उन्होंने कहा कि अब्दुल बेचारा फुटबॉल बन गया है और मुसलमान से पोछा लगाने के लिए भी कहा जा सकता है. आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अपना छोटा भाई बताते हुए उन्होंने कहा कि बहन जी यानी मायावती अगर कमरे से बाहर निकल जाएं तो प्रदेश की किस्मत बदल जाएगी. 2012 के बाद न जाने उन्हें क्या हुआ कि वह कमरे से बाहर ही नहीं आतीं. उन्होंने कहा, 'हाथ के बिना न हाथी चलेगा और न साइकिल.'

सीट बंटवारे को लेकर चल रही बैठकों पर सवाल उठाते हुए इमरान मसूद ने कहा कि बैठक के मायने क्या हैं और किस तरह बात होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लिखा गया, काम उसके बिल्कुल उलट किया गया और इससे 100 फीसदी गलत संदेश जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसा करके बीजेपी की पिच पर जा रहे हैं. भगवान राम को लेकर उन्होंने कहा कि राम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, राम मन में हैं. इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाएगी.