सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में छात्र नेता उमर खालिद और शरजील इमाम की अंतरिम जमानत की अर्जी बुधवार (25 नवंबर) को ठुकरा दी. कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी पर पर विचार करने से पहले वह पुलिस का पक्ष सुनेगा.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की 'बड़ी साज़िश' (लार्जर कॉन्स्पिरेसी) मामले में जमानत की मांग करने वाली शरजील इमाम और उमर खालिद की याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने दोनों की याचिका पर सुनवाई की.

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए, ताकि इस पर विचार करने के लिए तीन न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया जा सके.

वकीलों ने क्या दलील दी?

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई लंबित रहने तक दोनों को अंतरिम जमानत देने की मांग की. कोर्ट ने कहा कि वह कोई भी आदेश दिल्ली पुलिस के जवाब को देखने के बाद देगा. खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह छह साल से अधिक समय से हिरासत में हैं. वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने शरजील इमाम के लिए भी ऐसी ही मांग रखी.

दोनों ने निचली अदालत में मुकदमे में हो रही देरी के आधार पर जमानत की मांग की है. सिब्बल ने बताया कि 'तस्लीम अहमद' मामले में बेंच ने ऑर्डर पास करते समय दंगों की साजिश के सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत दी थी. इसपर CJI ने कहा कि "आज नहीं." वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि आपने अंतरिम राहत के लिए अर्जी दी है. पहले उस पर जवाब आने दीजिए.

उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ'गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम' (UAPA) के तहत केस दर्ज है. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं.

सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी. इस मामले में इमाम को 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था.