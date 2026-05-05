एक्सप्लोरर
(Source: ECI/ABP News)
हर दिन 4 बजे ही यहां क्यों होने लगती है बारिश? हैरान कर देगा नाम और वजह
पृथ्वी पर कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं, जहां रोजाना दोपहर के बाद ठीक 4 बजे अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है. इसे विज्ञान की भाषा में '4 ओ क्लॉक रेन' कहा जाता है. आइए इसके बारे में जानें.
दुनिया में मौसम के कई रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां का मौसम घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलता हो? जी हां, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हर रोज शाम को ठीक 4 बजे अचानक घने बादल छा जाते हैं और झमाझम बारिश होने लगती है. इसे '4 ओ क्लॉक रेन' कहा जाता है. यह कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रकृति का एक बहुत ही सटीक और गहरा विज्ञान काम करता है, जिसे जानना हर किसी के लिए बेहद दिलचस्प है.
1/8
2/8
Published at : 05 May 2026 10:11 AM (IST)
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
एक लीटर एथेनॉल में 10,000 लीटर पानी की बर्बादी, कहीं ईंधन के चक्कर में प्यासा न रह जाए भारत!
जनरल नॉलेज
दुनिया के इन 10 देशों में सबसे ज्यादा सांप, घूमने से पहले जान लें जरूरी सावधानियां
जनरल नॉलेज
नॉर्वे में कितनी है रुपये की कीमत, यहां 10000 से क्या-क्या खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
2014 में भारत के कितने राज्यों में थी भाजपा की सरकार, जानिए कैसे बीजेपी मय हुआ देश?
Advertisement
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
Opinion