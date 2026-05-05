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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजहर दिन 4 बजे ही यहां क्यों होने लगती है बारिश? हैरान कर देगा नाम और वजह

हर दिन 4 बजे ही यहां क्यों होने लगती है बारिश? हैरान कर देगा नाम और वजह

पृथ्वी पर कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं, जहां रोजाना दोपहर के बाद ठीक 4 बजे अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है. इसे विज्ञान की भाषा में '4 ओ क्लॉक रेन' कहा जाता है. आइए इसके बारे में जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 May 2026 10:11 AM (IST)
पृथ्वी पर कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं, जहां रोजाना दोपहर के बाद ठीक 4 बजे अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है. इसे विज्ञान की भाषा में '4 ओ क्लॉक रेन' कहा जाता है. आइए इसके बारे में जानें.

दुनिया में मौसम के कई रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां का मौसम घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलता हो? जी हां, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हर रोज शाम को ठीक 4 बजे अचानक घने बादल छा जाते हैं और झमाझम बारिश होने लगती है. इसे '4 ओ क्लॉक रेन' कहा जाता है. यह कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रकृति का एक बहुत ही सटीक और गहरा विज्ञान काम करता है, जिसे जानना हर किसी के लिए बेहद दिलचस्प है.

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भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी के ठीक बीचों-बीच से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जो धरती को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है. इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां साल भर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं. इसके चलते यहां का तापमान हमेशा बहुत ऊंचा रहता है और भीषण गर्मी पड़ती है.
भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी के ठीक बीचों-बीच से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जो धरती को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है. इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां साल भर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं. इसके चलते यहां का तापमान हमेशा बहुत ऊंचा रहता है और भीषण गर्मी पड़ती है.
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अत्यधिक गर्मी और आस-पास मौजूद महासागरों व घने जंगलों के कारण यहां हवा में नमी का स्तर हमेशा चरम पर रहता है, जो इस रोजाना होने वाली बारिश की पहली और सबसे बड़ी वजह बनता है. तीखी धूप और गर्मी की वजह से इस क्षेत्र में मौजूद नदियों, समुद्रों और पेड़ों का पानी बहुत तेजी से भाप में बदलने लगता है.
अत्यधिक गर्मी और आस-पास मौजूद महासागरों व घने जंगलों के कारण यहां हवा में नमी का स्तर हमेशा चरम पर रहता है, जो इस रोजाना होने वाली बारिश की पहली और सबसे बड़ी वजह बनता है. तीखी धूप और गर्मी की वजह से इस क्षेत्र में मौजूद नदियों, समुद्रों और पेड़ों का पानी बहुत तेजी से भाप में बदलने लगता है.
Published at : 05 May 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
4 O Clock Rain Congo Basin Weather Rain Equator Reason

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