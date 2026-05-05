हर दिन 4 बजे ही यहां क्यों होने लगती है बारिश? हैरान कर देगा नाम और वजह

अत्यधिक गर्मी और आस-पास मौजूद महासागरों व घने जंगलों के कारण यहां हवा में नमी का स्तर हमेशा चरम पर रहता है, जो इस रोजाना होने वाली बारिश की पहली और सबसे बड़ी वजह बनता है. तीखी धूप और गर्मी की वजह से इस क्षेत्र में मौजूद नदियों, समुद्रों और पेड़ों का पानी बहुत तेजी से भाप में बदलने लगता है.