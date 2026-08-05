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क्या है 'फैशन का कब्रिस्तान'? जहां दफन हैं 60 हजार टन कपड़े
Atacama Desert Clothing Mountain: चिली का अटकामा रेगिस्तान खनिज के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही यह कपड़ों के पहाड़ के लिए भी जाना जाता है. यहां पर 60,000 कपड़ों का ढेर लगा है.
Atacama Desert Clothing Mountain: दुनियाभर में फैशन इंडस्ट्री जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया में कपड़ों का कचरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है. ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल्स वगैरह में सेल और सस्ते के चक्कर में लोग भर-भरकर कपड़े खरीद लेते हैं, फिर पुराने कपड़ों का क्या करें समझ में नहीं आता. कई बार उनको या तो दान में या फिर रिसाइकल के लिए देना पड़ता है या फिर ऐसे ही लोग फेंक भी देते हैं. अब लैटिन अमेरिकी देश चिली में इसी आदत की वजह से कपड़ों का पहाड़ खड़ा हो चुका है, जो कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देने लगा है. चलिए इस बारे में और विस्तार से समझें.
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Published at : 05 Aug 2026 06:47 PM (IST)
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