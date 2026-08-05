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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या है 'फैशन का कब्रिस्तान'? जहां दफन हैं 60 हजार टन कपड़े

क्या है 'फैशन का कब्रिस्तान'? जहां दफन हैं 60 हजार टन कपड़े

Atacama Desert Clothing Mountain: चिली का अटकामा रेगिस्तान खनिज के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही यह कपड़ों के पहाड़ के लिए भी जाना जाता है. यहां पर 60,000 कपड़ों का ढेर लगा है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 05 Aug 2026 06:47 PM (IST)
Atacama Desert Clothing Mountain: चिली का अटकामा रेगिस्तान खनिज के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही यह कपड़ों के पहाड़ के लिए भी जाना जाता है. यहां पर 60,000 कपड़ों का ढेर लगा है.

Atacama Desert Clothing Mountain: दुनियाभर में फैशन इंडस्ट्री जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया में कपड़ों का कचरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है. ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल्स वगैरह में सेल और सस्ते के चक्कर में लोग भर-भरकर कपड़े खरीद लेते हैं, फिर पुराने कपड़ों का क्या करें समझ में नहीं आता. कई बार उनको या तो दान में या फिर रिसाइकल के लिए देना पड़ता है या फिर ऐसे ही लोग फेंक भी देते हैं. अब लैटिन अमेरिकी देश चिली में इसी आदत की वजह से कपड़ों का पहाड़ खड़ा हो चुका है, जो कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देने लगा है. चलिए इस बारे में और विस्तार से समझें.

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चिली दुनिया में अपने खजानों कॉपर और लिथियम के लिए जाना जाता है. यहां पर दुनिया का 24 फीसदी कॉपर पाया जाता है. और यह कॉपर अटकामा रेगिस्तान में मिलता है, जहां पर कपड़ों का ऐसा पहाड़ इकट्ठा है कि वो अब अंतरिक्ष से भी दिखने लगा है.
चिली दुनिया में अपने खजानों कॉपर और लिथियम के लिए जाना जाता है. यहां पर दुनिया का 24 फीसदी कॉपर पाया जाता है. और यह कॉपर अटकामा रेगिस्तान में मिलता है, जहां पर कपड़ों का ऐसा पहाड़ इकट्ठा है कि वो अब अंतरिक्ष से भी दिखने लगा है.
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अटकामा रेगिस्तान को दुनिया की सबसे सूखी जगह कहा जाता है और यहां पर अब तक 60,000 टन खराब कपड़े इकट्ठा हो चुके हैं. और यह पहाड़ है कि बढ़ता ही जा रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि दुनिया में हर चीज की तरह से कपड़ों का ट्रेंड भी बदल जाता है.
अटकामा रेगिस्तान को दुनिया की सबसे सूखी जगह कहा जाता है और यहां पर अब तक 60,000 टन खराब कपड़े इकट्ठा हो चुके हैं. और यह पहाड़ है कि बढ़ता ही जा रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि दुनिया में हर चीज की तरह से कपड़ों का ट्रेंड भी बदल जाता है.
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ऐसे में ज्यादातर पुराने हो चुके कपड़े कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं रह जाते. चीन की कई कंपनियां ऐसी हैं, जो कि सस्ते दामों पर कपड़े बेचती हैं, जिससे यह और बढ़ रहा है. चिली के ऑल्टो हॉस्पिसियो औप इकीके अब दुनिया भर के सेकेंड हैंड कपड़ों के सेंटर बन गए हैं
ऐसे में ज्यादातर पुराने हो चुके कपड़े कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं रह जाते. चीन की कई कंपनियां ऐसी हैं, जो कि सस्ते दामों पर कपड़े बेचती हैं, जिससे यह और बढ़ रहा है. चिली के ऑल्टो हॉस्पिसियो औप इकीके अब दुनिया भर के सेकेंड हैंड कपड़ों के सेंटर बन गए हैं
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इस वजह से यहां पर रेगिस्तान का नक्शा बदलता दिख रहा है और वहां पर रेत की बजाय चारों ओर सिर्फ कपड़े बिखरे हैं. यहां पर जो कपड़े सेकेंड हैंड बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें से ज्यादातर को या तो बेचा नहीं जा सका या फिर फेकने के लिए मजबूर होना पड़ा.
इस वजह से यहां पर रेगिस्तान का नक्शा बदलता दिख रहा है और वहां पर रेत की बजाय चारों ओर सिर्फ कपड़े बिखरे हैं. यहां पर जो कपड़े सेकेंड हैंड बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें से ज्यादातर को या तो बेचा नहीं जा सका या फिर फेकने के लिए मजबूर होना पड़ा.
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दुनिया में कपड़ों के बहुत अधिक उत्पादन और खपत की वजह से यह पर्यावरण के लिए संकट बनता जा रहा है. अटकामा में 60,000 टन के पहाड़ में सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि बच्चों के कपड़े, जूते और जैकेट भी शामिल हैं.
दुनिया में कपड़ों के बहुत अधिक उत्पादन और खपत की वजह से यह पर्यावरण के लिए संकट बनता जा रहा है. अटकामा में 60,000 टन के पहाड़ में सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि बच्चों के कपड़े, जूते और जैकेट भी शामिल हैं.
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पहने हुए सेकेंड हैंड के अलावा यहां पर ऐसे ढेरों कपड़ें हैं, जिनके टैग भी नहीं कटे हैं. कुछ वक्त पहले इस पहाड़ की एक सैटेलाइट फोटो सामने आई है, जो कि पर्यावरण के लिए काफी चिंताजनक है.
पहने हुए सेकेंड हैंड के अलावा यहां पर ऐसे ढेरों कपड़ें हैं, जिनके टैग भी नहीं कटे हैं. कुछ वक्त पहले इस पहाड़ की एक सैटेलाइट फोटो सामने आई है, जो कि पर्यावरण के लिए काफी चिंताजनक है.
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अब सवाल यह है कि आखिर चिली के इस रेगिस्तान में इतने कपड़े आते कहां से हैं. तो चिली सेकेंड हैंड कपड़ों का सबसे बड़ा एंट्री प्वाइंट है. यहां हर साल एशिया के कई देशों, यूरोप, कनाडा और अमेरिका से वहां के उत्तरी पोर्ट Iquique पहुंचते हैं.
अब सवाल यह है कि आखिर चिली के इस रेगिस्तान में इतने कपड़े आते कहां से हैं. तो चिली सेकेंड हैंड कपड़ों का सबसे बड़ा एंट्री प्वाइंट है. यहां हर साल एशिया के कई देशों, यूरोप, कनाडा और अमेरिका से वहां के उत्तरी पोर्ट Iquique पहुंचते हैं.
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वहां पहुंचने के बाद इन कपड़ों की जांच होती है और उन देशों में इसे सप्लाई किया जाता है, जहां पर सेकेंड हैंड कपड़ों की डिमांड है. इस प्रक्रिया में चिली के हजारों लोगों को रोजगार के साथ-साथ उनको कपड़ों के लिए खरीदार मिल जाते हैं.
वहां पहुंचने के बाद इन कपड़ों की जांच होती है और उन देशों में इसे सप्लाई किया जाता है, जहां पर सेकेंड हैंड कपड़ों की डिमांड है. इस प्रक्रिया में चिली के हजारों लोगों को रोजगार के साथ-साथ उनको कपड़ों के लिए खरीदार मिल जाते हैं.
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जब सामान की क्वालिटी घटिया होती है और वह बिकते नहीं हैं, इसके अलावा अगर कपड़े ओल्ड फैशन हो जाते हैं, तो उनका निपटारा करने की बजाय अटकामा रेगिस्तान में भेज दिया जाता है. इसलिए यहां पर यह पहाड़ बढ़ता जा रहा है.
जब सामान की क्वालिटी घटिया होती है और वह बिकते नहीं हैं, इसके अलावा अगर कपड़े ओल्ड फैशन हो जाते हैं, तो उनका निपटारा करने की बजाय अटकामा रेगिस्तान में भेज दिया जाता है. इसलिए यहां पर यह पहाड़ बढ़ता जा रहा है.
Published at : 05 Aug 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Atacama Desert Clothing Mountain Chile Clothes Dump

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