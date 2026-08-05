क्या है 'फैशन का कब्रिस्तान'? जहां दफन हैं 60 हजार टन कपड़े

अटकामा रेगिस्तान को दुनिया की सबसे सूखी जगह कहा जाता है और यहां पर अब तक 60,000 टन खराब कपड़े इकट्ठा हो चुके हैं. और यह पहाड़ है कि बढ़ता ही जा रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि दुनिया में हर चीज की तरह से कपड़ों का ट्रेंड भी बदल जाता है.