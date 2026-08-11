IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद कैफ ने जताया 33 साल के प्लेयर पर भरोसा, सरफराज खान पर भी बोले

मोहम्मद कैफ ने जताया 33 साल के प्लेयर पर भरोसा, सरफराज खान पर भी बोले

Mohammad Kaif On Sarfaraz Khan: भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. प्लेइंग इलेवन को लेकर मोहम्मद कैफ ने अपनी राय सामने रखी है.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 11 Aug 2026 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के संभावित प्लेइंग इलेवन को लेकर अपनी राय रखी है. अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान कैफ ने सेलेक्टर्स की तारीफ करते हुए सरफराज खान को टीम में शामिल किए जाने के फैसले को सही बताया. कैफ का मानना है कि श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर सरफराज टीम इंडिया के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं.

सरफराज खान को नंबर-6 पर खिलाने के पक्ष में कैफ

मोहम्मद कैफ ने कहा कि वह सबसे पहले उन सेलेक्टर्स को सलाम करना चाहते हैं, जिन्होंने सरफराज खान को श्रीलंका दौरे के लिए चुना है. उनके मुताबिक श्रीलंका में स्पिन के अनुकूल विकेट मिल सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में सरफराज की बल्लेबाजी भारत के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है.

कैफ का मानना है कि अगर टीम इंडिया अपना बेस्ट प्लेइंग इलेवन मैदान पर उतारती है तो सरफराज खान को नंबर-6 पर मौका दिया जा सकता है. हालांकि, अगर टीम मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से चलती है तो ध्रुव जुरेल को इस स्थान पर प्राथमिकता मिल सकती है. जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इंडिया ए के लिए पिछले कुछ समय में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है. श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए की ओर से खेलते हुए जुरेल शतक भी लगा चुके हैं.

'स्पिन के खिलाफ सरफराज का गेम शानदार'

कैफ ने सरफराज की बल्लेबाजी की खासियत बताते हुए कहा कि श्रीलंका में चौथे और पांचवें दिन पिच के बदलते मिजाज को देखते हुए वह भारत के लिए अहम बल्लेबाज साबित हो सकते हैं.
सरफराज के पास स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट हैं. वह फील्ड के हिसाब से बल्लेबाजी कर सकते हैं और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल काफी मजबूत है. ऐसे में अगर उन्हें नंबर-6 पर उतारा जाता है तो यह टीम इंडिया के लिए अच्छा फैसला साबित हो सकता है.

सारांश जैन को मानव सुथर से ऊपर देखते हैं कैफ

मोहम्मद कैफ ने श्रीलंका दौरे के लिए चुने गए स्पिन गेंदबाजों को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने सारांश जैन को मानव सुथर से ऊपर रखा है. कैफ के मुताबिक टीम इंडिया के पास पहले से ही कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा के रूप में दो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं. अगर मानव सुथर को भी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है तो भारत के पास तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाएंगे.

वहीं, सारांश जैन ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं और दाएं हाथ के गेंदबाज हैं. कैफ के मुताबिक श्रीलंका की टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. ऐसे में सारांश जैन भारतीय स्पिन अटैक में वैरायटी लेकर आ सकते हैं और श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं.

'इंजरी मैनेजमेंट चिंता की बात, जल्द ढूंढना होगा समाधान'

मोहम्मद कैफ ने भारतीय टीम के इंजरी मैनेजमेंट पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की चोट का मामला अब गंभीर होता जा रहा है और इसका समाधान जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी है. अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कैफ ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने 387 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. उनके मुताबिक जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी ने टीम इंडिया को काफी नुकसान पहुंचाया. कैफ ने हार्दिक पांड्या की फिटनेस का भी जिक्र किया और कहा कि वह अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. उनका मानना है कि भारत के पास इन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का पर्याप्त विकल्प भी मौजूद नहीं है.

मोहम्मद कैफ ने कहा कि अगर लगातार प्रमुख खिलाड़ी चोटिल होते रहे तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसलिए बीसीसीआई को खिलाड़ियों की फिटनेस और इंजरी मैनेजमेंट को लेकर जल्द से जल्द ठोस समाधान तलाशने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें:

वनडे में सबसे ज्यादा किस भारतीय ने पाकिस्तान को धोया, देखें टॉप-7 की लिस्ट

About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
Read More
Published at : 11 Aug 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Mohammad Kaif Sarfaraz Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
मोहम्मद कैफ ने जताया 33 साल के प्लेयर पर भरोसा, सरफराज खान पर भी बोले
मोहम्मद कैफ ने जताया 33 साल के प्लेयर पर भरोसा, सरफराज खान पर भी बोले
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा किस भारतीय ने पाकिस्तान को धोया, देखें टॉप-7 की लिस्ट
वनडे में सबसे ज्यादा किस भारतीय ने पाकिस्तान को धोया, देखें टॉप-7 की लिस्ट
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका सीरीज में टूटेगा विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड?
भारत-श्रीलंका सीरीज में टूटेगा विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड?
क्रिकेट
बाबरआजम और शाहीन अफरीदी आमने-सामने? वनडे कप्तानी पर छिड़ी जंग
बाबरआजम और शाहीन अफरीदी आमने-सामने? वनडे कप्तानी पर छिड़ी जंग
Advertisement

वीडियोज

Mars Mystery: मंगल ग्रह पर मिली मधुमक्खियां? |ABPLIVE
Mangal Milan में क्यों गूंजा जय श्री राम? |ABPLIVE
Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ, क्या है प्रावधान?
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका सीरीज में टूटेगा विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड?
भारत-श्रीलंका सीरीज में टूटेगा विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रेंडिंग
Denmark Woman In India Sleeper Train: डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
हेल्थ
Skin Itch After Bathing: 5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
Embed widget