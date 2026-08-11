मोहम्मद कैफ ने जताया 33 साल के प्लेयर पर भरोसा, सरफराज खान पर भी बोले

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के संभावित प्लेइंग इलेवन को लेकर अपनी राय रखी है. अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान कैफ ने सेलेक्टर्स की तारीफ करते हुए सरफराज खान को टीम में शामिल किए जाने के फैसले को सही बताया. कैफ का मानना है कि श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर सरफराज टीम इंडिया के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं.

सरफराज खान को नंबर-6 पर खिलाने के पक्ष में कैफ

मोहम्मद कैफ ने कहा कि वह सबसे पहले उन सेलेक्टर्स को सलाम करना चाहते हैं, जिन्होंने सरफराज खान को श्रीलंका दौरे के लिए चुना है. उनके मुताबिक श्रीलंका में स्पिन के अनुकूल विकेट मिल सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में सरफराज की बल्लेबाजी भारत के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है.

कैफ का मानना है कि अगर टीम इंडिया अपना बेस्ट प्लेइंग इलेवन मैदान पर उतारती है तो सरफराज खान को नंबर-6 पर मौका दिया जा सकता है. हालांकि, अगर टीम मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से चलती है तो ध्रुव जुरेल को इस स्थान पर प्राथमिकता मिल सकती है. जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इंडिया ए के लिए पिछले कुछ समय में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है. श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए की ओर से खेलते हुए जुरेल शतक भी लगा चुके हैं.

'स्पिन के खिलाफ सरफराज का गेम शानदार'

कैफ ने सरफराज की बल्लेबाजी की खासियत बताते हुए कहा कि श्रीलंका में चौथे और पांचवें दिन पिच के बदलते मिजाज को देखते हुए वह भारत के लिए अहम बल्लेबाज साबित हो सकते हैं.

सरफराज के पास स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट हैं. वह फील्ड के हिसाब से बल्लेबाजी कर सकते हैं और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल काफी मजबूत है. ऐसे में अगर उन्हें नंबर-6 पर उतारा जाता है तो यह टीम इंडिया के लिए अच्छा फैसला साबित हो सकता है.

सारांश जैन को मानव सुथर से ऊपर देखते हैं कैफ

मोहम्मद कैफ ने श्रीलंका दौरे के लिए चुने गए स्पिन गेंदबाजों को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने सारांश जैन को मानव सुथर से ऊपर रखा है. कैफ के मुताबिक टीम इंडिया के पास पहले से ही कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा के रूप में दो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं. अगर मानव सुथर को भी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है तो भारत के पास तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाएंगे.

वहीं, सारांश जैन ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं और दाएं हाथ के गेंदबाज हैं. कैफ के मुताबिक श्रीलंका की टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. ऐसे में सारांश जैन भारतीय स्पिन अटैक में वैरायटी लेकर आ सकते हैं और श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं.

'इंजरी मैनेजमेंट चिंता की बात, जल्द ढूंढना होगा समाधान'

मोहम्मद कैफ ने भारतीय टीम के इंजरी मैनेजमेंट पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की चोट का मामला अब गंभीर होता जा रहा है और इसका समाधान जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी है. अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कैफ ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने 387 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. उनके मुताबिक जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी ने टीम इंडिया को काफी नुकसान पहुंचाया. कैफ ने हार्दिक पांड्या की फिटनेस का भी जिक्र किया और कहा कि वह अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. उनका मानना है कि भारत के पास इन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का पर्याप्त विकल्प भी मौजूद नहीं है.

मोहम्मद कैफ ने कहा कि अगर लगातार प्रमुख खिलाड़ी चोटिल होते रहे तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसलिए बीसीसीआई को खिलाड़ियों की फिटनेस और इंजरी मैनेजमेंट को लेकर जल्द से जल्द ठोस समाधान तलाशने की जरूरत है.

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