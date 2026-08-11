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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInverter Fridge vs Normal Fridge: रेगुलर फ्रिज से इनवर्टर वाले फ्रिज पर हों शिफ्ट, कितना बचेगा बिल?

Inverter Fridge vs Normal Fridge: रेगुलर फ्रिज से इनवर्टर वाले फ्रिज पर हों शिफ्ट, कितना बचेगा बिल?

Inverter Fridge vs Normal Fridge: अगर आपका फ्रिज काफी ज्यादा बिजली की खपत करता है, तो आप इनवर्टर फ्रिज पर शिफ्ट हो सकते हैं. इससे आपका बिजली का बिल काफी कम हो सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 11 Aug 2026 12:25 PM (IST)
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Inverter Fridge vs Normal Fridge: गर्मियों का मौसम आते ही या घर में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ जाता है. इसके साथ ही सबसे बड़ा झटका महीने के आखिर में आने वाले बिजली के बिल से लगता है. घर में वैसे तो कई उपकरण होते हैं, लेकिन फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जो साल के 365 दिन और 24 घंटे लगातार चलता रहता है.

ऐसे में अगर आपका फ्रिज पुराना या रेगुलर टेक्नोलॉजी वाला है, तो वह आपके बिजली बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा रहा होता है. यही वजह है कि आज तकनीक और बजट के जानकार लोग इन्वर्टर फ्रिज पर शिफ्ट हो रहे हैं. लेकिन क्या सच में  इन्वर्टर फ्रिज पर शिफ्ट होने से बिजली की खपत कम होती है. 

इन्वर्टर और रेगुलर फ्रिज में अंतर

दरअसल, इन दोनों फ्रिज के काम करने का तरीका पूरा अलग होता है. जैसे कि रेगुलर फ्रिज में लगा कंप्रेसर सिर्फ दो ही मोड पर काम करता है, या तो पूरी स्पीड में ऑन रहेगा या फिर पूरी तरह ऑफ हो जाएगा. इसलिए जैसे ही फ्रिज के अंदर का तापमान सेट किए गए लेवल पर पहुंचता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है. फिर जैसे ही तापमान थोड़ा बढ़ता है, कंप्रेसर दोबारा पूरी ताकत के साथ झटके से चालू होता है. कंप्रेसर के बार-बार ऑन-ऑफ होने की इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है. 

इसके विपरीत इनवर्टर फ्रिज की तकनीक बिल्कुल अलग है. इसका कंप्रेसर कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होता. यह फ्रिज के अंदर मौजूद सामान और बाहर के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड को अपने आप कम या ज्यादा कर लेता है. जब फ्रिज में ठंडक की कम जरूरत होती है तो यह बेहद कम स्पीड लो पावर पर चलता है. 

कितना बचेगा लाइट बिल?

तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, एक पुराना या रेगुलर फ्रिज रोजाना लगभग 2 से 3 यूनिट या उससे ज्यादा बिजली की खपत कर सकता है. वहीं, एक आधुनिक इन्वर्टर फ्रिज करीब 30% से 50% तक कम बिजली खाता है. ऐसे में अगर हम आंकड़ो की बात करें तो अगर आपका पुराना फ्रिज महीने में 90 यूनिट बिजली लेता है, तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज उसी क्षमता में केवल 45 से 50 यूनिट बिजली ही खर्च करेगा. ऐसे में इनवर्टर फ्रिज लेने से आपके बिजली के बिल में एक बड़ी गिरावट आ सकती है. 

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बिल के अलावा और भी हैं फायदे

अगर आप इन्वर्टर फ्रिज खरीदते हैं, तो आपको बिजली की बचत के साथ-साथ आपको और भी फायदे होते है. सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कंप्रेसर बार-बार झटके से ऑन-ऑफ नहीं होता, इसलिए इसके पार्ट्स जल्दी खराब नहीं होते. साथ ही कंपनियां इसके कंप्रेसर पर 10 से 20 साल तक की लंबी वारंटी भी देती हैं. इसके अलावा ज्यादातर आधुनिक इन्वर्टर फ्रिज इन-बिल्ट स्टेबलाइजर साथ आते हैं. यानी वोल्टेज के उतार-चढ़ाव में भी यह आपके फ्रिज को सुरक्षित रखते हैं. 

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Published at : 11 Aug 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Inverter Refrigerator Normal Fridge Fridge Power Saving Tips Which Fridge Are Best
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