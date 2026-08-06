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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजगीजा के पिरामिड के नीचे क्यों बने हैं खाली कमरे, इनमें क्या छिपा है?

गीजा के पिरामिड के नीचे क्यों बने हैं खाली कमरे, इनमें क्या छिपा है?

गीजा का ग्रेट पिरामिड 23 लाख पत्थरों से बनी 60 लाख टन की एक ऐसी प्राचीन इमारत है, जिसके अंदर रहस्यमयी खाली कमरों की खोज हुई है. चलिए जानें कि इनमें क्या है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 06 Aug 2026 09:36 PM (IST)
गीजा का ग्रेट पिरामिड 23 लाख पत्थरों से बनी 60 लाख टन की एक ऐसी प्राचीन इमारत है, जिसके अंदर रहस्यमयी खाली कमरों की खोज हुई है. चलिए जानें कि इनमें क्या है.

मिस्र की प्राचीन सभ्यता अपने रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, और 4500 साल से सीना ताने खड़े गीजा के पिरामिड मानव इतिहास के सबसे महान अजूबों में शामिल हैं. प्राचीन दुनिया के सात अजूबों में से केवल यही एक ढांचा आज भी अपने मूल रूप में सही-सलामत बचा हुआ है. मिस्र के महान राजाओं की कब्रों के रूप में बनाए गए इन पिरामिडों के भीतर कुछ ऐसा मौजूद हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी अबूझ पहेली बने हुए हैं. चलिए जानें.

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मिस्र में गीजा के तीन सबसे प्रसिद्ध पिरामिडों के नाम खुफू, खफरे और मेनकाउरे हैं. इनमें सबसे विशाल ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू है, जिसे ईसा पूर्व 26वीं शताब्दी में बनाया गया था. इतिहासकार बताते हैं कि इस बेमिसाल संरचना को तैयार करने में करीब 27 साल का लंबा वक्त लगा था.
मिस्र में गीजा के तीन सबसे प्रसिद्ध पिरामिडों के नाम खुफू, खफरे और मेनकाउरे हैं. इनमें सबसे विशाल ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू है, जिसे ईसा पूर्व 26वीं शताब्दी में बनाया गया था. इतिहासकार बताते हैं कि इस बेमिसाल संरचना को तैयार करने में करीब 27 साल का लंबा वक्त लगा था.
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इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 23 लाख विशालकाय चूना पत्थरों के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था. इस विशाल इमारत का कुल वजन लगभग 60 लाख टन आंका गया है, जो उस समय के मानव श्रम और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है.
इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 23 लाख विशालकाय चूना पत्थरों के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था. इस विशाल इमारत का कुल वजन लगभग 60 लाख टन आंका गया है, जो उस समय के मानव श्रम और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है.
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इतिहासकारों और इंजीनियरों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि आज से 4500 साल पहले जब क्रेन या आधुनिक गाड़ियां नहीं थीं, तब इतने भारी-भरकम पत्थर कैसे ढोए गए.
इतिहासकारों और इंजीनियरों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि आज से 4500 साल पहले जब क्रेन या आधुनिक गाड़ियां नहीं थीं, तब इतने भारी-भरकम पत्थर कैसे ढोए गए.
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कई-कई टन वजनी चूना पत्थरों को दूर खदानों से लाकर इतनी ऊंचाई पर इतनी सटीकता से कैसे जमाया गया, यह सवाल आज भी रिसर्च का विषय है. मिस्र के कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक मशीनरी के ऐसे विशाल और मजबूत ढांचे खड़े कर दिए, जो हजारों सालों के भूकंप और थपेड़ों को सहने के बाद भी जस के तस खड़े हैं.
कई-कई टन वजनी चूना पत्थरों को दूर खदानों से लाकर इतनी ऊंचाई पर इतनी सटीकता से कैसे जमाया गया, यह सवाल आज भी रिसर्च का विषय है. मिस्र के कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक मशीनरी के ऐसे विशाल और मजबूत ढांचे खड़े कर दिए, जो हजारों सालों के भूकंप और थपेड़ों को सहने के बाद भी जस के तस खड़े हैं.
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पिरामिडों के आंतरिक ढांचे को समझने के लिए साल 2017 में स्कैन पिरामिड्स नाम से एक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. इस अभियान के दौरान वैज्ञानिकों को पिरामिड के अंदर दो विशालकाय खाली जगहें (वॉयड) मिलीं, जिन्होंने पुरातत्वविदों को हैरत में डाल दिया.
पिरामिडों के आंतरिक ढांचे को समझने के लिए साल 2017 में स्कैन पिरामिड्स नाम से एक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. इस अभियान के दौरान वैज्ञानिकों को पिरामिड के अंदर दो विशालकाय खाली जगहें (वॉयड) मिलीं, जिन्होंने पुरातत्वविदों को हैरत में डाल दिया.
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इनमें से एक खाली जगह लगभग 98 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची है, जिसे देखकर लगता है कि यह कई कमरों वाला कोई गुप्त क्षेत्र हो सकता है. वहीं, दूसरी खाली जगह बहुत छोटी है, जो पिरामिड के उत्तरी हिस्से के ठीक पीछे छिपी हुई पाई गई.
इनमें से एक खाली जगह लगभग 98 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची है, जिसे देखकर लगता है कि यह कई कमरों वाला कोई गुप्त क्षेत्र हो सकता है. वहीं, दूसरी खाली जगह बहुत छोटी है, जो पिरामिड के उत्तरी हिस्से के ठीक पीछे छिपी हुई पाई गई.
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इन ढके हुए गुप्त कमरों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इमारतों को नुकसान पहुंचाए बिना स्कैन करने वाली हाई एनर्जी फिजिक्स का सहारा लिया है. इसके तहत अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले कणों यानी कॉस्मिक रे म्यून का विश्लेषण किया जा रहा है.
इन ढके हुए गुप्त कमरों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इमारतों को नुकसान पहुंचाए बिना स्कैन करने वाली हाई एनर्जी फिजिक्स का सहारा लिया है. इसके तहत अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले कणों यानी कॉस्मिक रे म्यून का विश्लेषण किया जा रहा है.
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यह तकनीक किसी एक्स-रे की तरह काम करती है, जो पिरामिड के पत्थरों के आर-पार देखकर अंदर मौजूद खाली जगहों का सही नक्शा तैयार करने में सक्षम है. इस एडवांस्ड स्कैनिंग के जरिए वैज्ञानिक पिरामिड के उन हिस्सों तक देख पा रहे हैं, जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन था.वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड के भीतर मिला यह विशाल खाली स्थान मिस्र के महान राजा (फारोओ) खुफू का मुख्य मकबरा या गुप्त चैंबर हो सकता है.
यह तकनीक किसी एक्स-रे की तरह काम करती है, जो पिरामिड के पत्थरों के आर-पार देखकर अंदर मौजूद खाली जगहों का सही नक्शा तैयार करने में सक्षम है. इस एडवांस्ड स्कैनिंग के जरिए वैज्ञानिक पिरामिड के उन हिस्सों तक देख पा रहे हैं, जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन था.वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड के भीतर मिला यह विशाल खाली स्थान मिस्र के महान राजा (फारोओ) खुफू का मुख्य मकबरा या गुप्त चैंबर हो सकता है.
Published at : 06 Aug 2026 09:36 PM (IST)
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