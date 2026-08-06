गीजा के पिरामिड के नीचे क्यों बने हैं खाली कमरे, इनमें क्या छिपा है?

यह तकनीक किसी एक्स-रे की तरह काम करती है, जो पिरामिड के पत्थरों के आर-पार देखकर अंदर मौजूद खाली जगहों का सही नक्शा तैयार करने में सक्षम है. इस एडवांस्ड स्कैनिंग के जरिए वैज्ञानिक पिरामिड के उन हिस्सों तक देख पा रहे हैं, जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन था.वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड के भीतर मिला यह विशाल खाली स्थान मिस्र के महान राजा (फारोओ) खुफू का मुख्य मकबरा या गुप्त चैंबर हो सकता है.