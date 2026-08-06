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गीजा के पिरामिड के नीचे क्यों बने हैं खाली कमरे, इनमें क्या छिपा है?
गीजा का ग्रेट पिरामिड 23 लाख पत्थरों से बनी 60 लाख टन की एक ऐसी प्राचीन इमारत है, जिसके अंदर रहस्यमयी खाली कमरों की खोज हुई है. चलिए जानें कि इनमें क्या है.
मिस्र की प्राचीन सभ्यता अपने रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, और 4500 साल से सीना ताने खड़े गीजा के पिरामिड मानव इतिहास के सबसे महान अजूबों में शामिल हैं. प्राचीन दुनिया के सात अजूबों में से केवल यही एक ढांचा आज भी अपने मूल रूप में सही-सलामत बचा हुआ है. मिस्र के महान राजाओं की कब्रों के रूप में बनाए गए इन पिरामिडों के भीतर कुछ ऐसा मौजूद हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी अबूझ पहेली बने हुए हैं. चलिए जानें.
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Published at : 06 Aug 2026 09:36 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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