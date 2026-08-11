क्या सिर मुंडवाने से सच में घने आते हैं बाल? जान लीजिए सच

Head Shaving and Hair Growth: बचपन से ही बहुत से लोगों को यह सुनने को मिलता है कि सिर मुंडवाने से बाल घने और मजबूत आते हैं. यही वजह है कि कई घरों में बच्चों का सिर बचपन में एक-दो बार मुंडवा दिया जाता है, ताकि बड़े होकर उनके बाल घने और अच्छे आएं. लेकिन क्या यह बात सच में सही है, या फिर सिर्फ एक पुरानी मान्यता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई.

क्यों लगता है कि मुंडवाने से बाल घने आते हैं?

जब भी सिर मुंडवाया जाता है या बाल बहुत छोटे कटवाए जाते हैं, तो नए उगने वाले बालों का सिरा सीधा और थोड़ा मोटा दिखता है. इसी वजह से ऐसा लगता है कि बाल पहले से ज्यादा घने और मजबूत आ रहे हैं. लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, यह सिर्फ आंखों का धोखा है.

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डॉक्टर क्या कहते हैं?

डॉक्टरों के मुताबिक, बालों की मोटाई, रंग और बनावट पूरी तरह जेनेटिक होती है, यानी यह मां-बाप से मिलती है. सिर मुंडवाने से बालों की जड़ों या उनकी बनावट में कोई फर्क नहीं पड़ता. बाल सिर की त्वचा के अंदर से उगते हैं और मुंडवाने से सिर्फ बाहर दिखने वाला हिस्सा कटता है, अंदर की जड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता.

तो फिर बाल घने क्यों दिखते हैं?

जब बाल नए-नए उगते हैं, तो उनका सिरा एकदम सीधा कटा हुआ होता है, जबकि लंबे समय से बढ़े हुए बालों का सिरा धीरे-धीरे पतला हो जाता है. इस वजह से नए उगे बाल ज्यादा मोटे और घने महसूस होते हैं. जैसे-जैसे बाल बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे यह अपनी असली बनावट में वापस आ जाते हैं. यानी यह सिर्फ शुरुआती कुछ हफ्तों का असर होता है, हमेशा के लिए बाल घने नहीं रहते.

क्या झड़ते बालों में मुंडवाना फायदेमंद है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर बाल झड़ रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं, तो सिर मुंडवाने से यह समस्या ठीक हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बालों का झड़ना जेनेटिक कारणों, हार्मोन में बदलाव, खाने-पीने में कमी, तनाव या किसी बीमारी की वजह से होता है. बार-बार सिर मुंडवाने से इन असली वजहों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और बालों की ग्रोथ में कोई सुधार नहीं आता.

सिर मुंडवाने के कुछ नुकसान भी हैं

गर्मियों में बहुत से लोग राहत पाने के लिए सिर मुंडवा लेते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. सिर की त्वचा सीधे धूप के संपर्क में आने से जलन, खुजली या लालपन हो सकता है. इसके अलावा बिना सिर ढके तेज धूप में रहने से लू लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर बच्चों और बड़े-बुजुर्गों में.

तो असल में बाल घने कैसे बनाएं?

अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल घने और मजबूत हों, तो इसके लिए सही खान-पान बहुत जरूरी है. प्रोटीन, आयरन और विटामिन वाली चीजें खाने से बालों को अंदर से ताकत मिलती है. इसके अलावा बालों की सही देखभाल, समय-समय पर तेल लगाना और तनाव कम रखना भी बालों के लिए अच्छा माना जाता है.

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