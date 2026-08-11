मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHead Shaving and Hair Growth: क्या सिर मुंडवाने से सच में घने आते हैं बाल? जान लीजिए सच

Head Shaving and Hair Growth: क्या सिर मुंडवाने से सच में घने आते हैं बाल? जान लीजिए सच

Head Shaving and Hair Growth: क्या सिर मुंडवाने से बाल सच में घने और मजबूत होते हैं? जानें इस पुरानी मान्यता की सच्चाई और बालों की ग्रोथ से जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 11 Aug 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

Head Shaving and Hair Growth: बचपन से ही बहुत से लोगों को यह सुनने को मिलता है कि सिर मुंडवाने से बाल घने और मजबूत आते हैं. यही वजह है कि कई घरों में बच्चों का सिर बचपन में एक-दो बार मुंडवा दिया जाता है, ताकि बड़े होकर उनके बाल घने और अच्छे आएं. लेकिन क्या यह बात सच में सही है, या फिर सिर्फ एक पुरानी मान्यता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई.

क्यों लगता है कि मुंडवाने से बाल घने आते हैं?

जब भी सिर मुंडवाया जाता है या बाल बहुत छोटे कटवाए जाते हैं, तो नए उगने वाले बालों का सिरा सीधा और थोड़ा मोटा दिखता है. इसी वजह से ऐसा लगता है कि बाल पहले से ज्यादा घने और मजबूत आ रहे हैं. लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, यह सिर्फ आंखों का धोखा है.

यह भी पढ़ें: आयुर्वेदिक दवा और अंग्रेजी दवा साथ में ले रहे हैं? हो सकता है खतरा

डॉक्टर क्या कहते हैं?

डॉक्टरों के मुताबिक, बालों की मोटाई, रंग और बनावट पूरी तरह जेनेटिक होती है, यानी यह मां-बाप से मिलती है. सिर मुंडवाने से बालों की जड़ों या उनकी बनावट में कोई फर्क नहीं पड़ता. बाल सिर की त्वचा के अंदर से उगते हैं और मुंडवाने से सिर्फ बाहर दिखने वाला हिस्सा कटता है, अंदर की जड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता.

तो फिर बाल घने क्यों दिखते हैं?

जब बाल नए-नए उगते हैं, तो उनका सिरा एकदम सीधा कटा हुआ होता है, जबकि लंबे समय से बढ़े हुए बालों का सिरा धीरे-धीरे पतला हो जाता है. इस वजह से नए उगे बाल ज्यादा मोटे और घने महसूस होते हैं. जैसे-जैसे बाल बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे यह अपनी असली बनावट में वापस आ जाते हैं. यानी यह सिर्फ शुरुआती कुछ हफ्तों का असर होता है, हमेशा के लिए बाल घने नहीं रहते.

क्या झड़ते बालों में मुंडवाना फायदेमंद है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर बाल झड़ रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं, तो सिर मुंडवाने से यह समस्या ठीक हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बालों का झड़ना जेनेटिक कारणों, हार्मोन में बदलाव, खाने-पीने में कमी, तनाव या किसी बीमारी की वजह से होता है. बार-बार सिर मुंडवाने से इन असली वजहों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और बालों की ग्रोथ में कोई सुधार नहीं आता.

सिर मुंडवाने के कुछ नुकसान भी हैं

गर्मियों में बहुत से लोग राहत पाने के लिए सिर मुंडवा लेते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. सिर की त्वचा सीधे धूप के संपर्क में आने से जलन, खुजली या लालपन हो सकता है. इसके अलावा बिना सिर ढके तेज धूप में रहने से लू लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर बच्चों और बड़े-बुजुर्गों में.

तो असल में बाल घने कैसे बनाएं?

अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल घने और मजबूत हों, तो इसके लिए सही खान-पान बहुत जरूरी है. प्रोटीन, आयरन और विटामिन वाली चीजें खाने से बालों को अंदर से ताकत मिलती है. इसके अलावा बालों की सही देखभाल, समय-समय पर तेल लगाना और तनाव कम रखना भी बालों के लिए अच्छा माना जाता है.

यह भी पढ़ें: शरीर में अचानक आने लगी है हल्की सूजन? हो सकते हैं लिम्फेडेमा के संकेत

Published at : 11 Aug 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Hair Growth GK NEWS Head Shaving Hair Growth After Head Shaving
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Head Shaving and Hair Growth: क्या सिर मुंडवाने से सच में घने आते हैं बाल? जान लीजिए सच
क्या सिर मुंडवाने से सच में घने आते हैं बाल? जान लीजिए सच
जनरल नॉलेज
जब भारत आजाद हुआ तब दुनिया में कितने देश थे, तब से कितने बढ़ गए?
जब भारत आजाद हुआ तब दुनिया में कितने देश थे, तब से कितने बढ़ गए?
जनरल नॉलेज
15 अगस्त को ही आजादी क्यों मिली, क्या कोई और तारीख भी तय हुई थी?
15 अगस्त को ही आजादी क्यों मिली, क्या कोई और तारीख भी तय हुई थी?
जनरल नॉलेज
Why Airplane Lights are Dimmed: टेकऑफ-लैंडिंग के समय क्यों धीमी होती हैं प्लेन की लाइट्स, जानें वजह?
टेकऑफ-लैंडिंग के समय क्यों धीमी होती हैं प्लेन की लाइट्स, जानें वजह?
Advertisement

वीडियोज

Mars Mystery: मंगल ग्रह पर मिली मधुमक्खियां? |ABPLIVE
Mangal Milan में क्यों गूंजा जय श्री राम? |ABPLIVE
Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका सीरीज में टूटेगा विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड?
भारत-श्रीलंका सीरीज में टूटेगा विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रेंडिंग
Denmark Woman In India Sleeper Train: डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
हेल्थ
Skin Itch After Bathing: 5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
Embed widget