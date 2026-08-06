क्या‌ विमानों के फ्यूल में मिलाया जा सकता है एथेनॉल, गाड़ियों की ब्लेंडिंग से कितना अलग?

विमान -40 डिग्री सेल्सियस से -47 डिग्री सेल्सियस तक के कम तापमान पर उड़ते हैं. जहां नमी रोकने की वजह से कच्चा एथेनॉल जम सकता है और इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है.