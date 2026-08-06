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क्या विमानों के फ्यूल में मिलाया जा सकता है एथेनॉल, गाड़ियों की ब्लेंडिंग से कितना अलग?
Ethanol in Aviation Fuel: भारत में ईंधन में एथेनॉल मिलाने को लेकर चर्चा अभी भी जारी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या एवियशन फ्यूल में भी एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है.
Ethanol in Aviation Fuel: हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह साफ किया है कि एवियशन फ्यूल में एथेनॉल नहीं मिलाया जाएगा. गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल के उलट विमान में एथेनॉल नहीं डाला जा सकता. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए सुरक्षा और परफॉर्मेंस की कड़ी जरूरत होती है. आइए जानते हैं कि एवियशन फ्यूल गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल ब्लेंडिंग से कैसे अलग है.
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Published at : 06 Aug 2026 07:22 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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