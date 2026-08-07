चांद पर चलना कितना मुश्किल, पृथ्वी पर चलने से यह कैसे अलग?

चांद पर इस्तेमाल होने वाले स्पेस सूट भारी और सख्त होते हैं. भले ही चांद की ग्रेविटी में उनका वजन कम महसूस होता है इसके बावजूद भी घुटना मोड़ने, बैठने या फिर दिशा बदलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है.