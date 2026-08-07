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चांद पर चलना कितना मुश्किल, पृथ्वी पर चलने से यह कैसे अलग?
Moon Walking: चांद पर चलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री चांद पर कैसे चलते हैं.
Moon Walking: चांद पर चलना काफी ज्यादा आसान लग सकता है लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह धरती पर चलने से काफी अलग अनुभव होता है. चांद पर धरती की ग्रेविटी का सिर्फ छठा हिस्सा ही होता है और वहां लगभग कोई भी वायुमंडल नहीं है. इसी के साथ इसकी सतह बारीक और खुरदरी धूल से ढकी हुई है. इसमें भारी भरकम स्पेस सूट भी जोड़ लें तो संतुलन बनाए रखना या फिर कूदने के बाद रुकना भी एक चुनौती बन जाता है. आइए जानते हैं अंतरिक्ष यात्री चांद पर कैसे चलते हैं.
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Published at : 07 Aug 2026 07:39 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion