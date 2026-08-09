स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट क्राइम करे तो कौन देगा सजा, अंतरिक्ष में किसका कानून?

अगर अमेरिका का नागरिक कोई जुर्म करता है तो अमेरिकी अदालतें और अगर रूस का नागरिक गलती करता है तो रूसी कानून के तहत मामला दर्ज किया जाता है. अंतरिक्ष स्टेशन में हर हिस्से यानी मॉड्यूल का रजिस्ट्रेशन अलग-अलग देशों के नाम होता है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) में जिस देश ने अपना मॉड्यूल लगाया है, उस हिस्से में उसी देश का कानून प्रभाव में रहता है.