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स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट क्राइम करे तो कौन देगा सजा, अंतरिक्ष में किसका कानून?
अंतरिक्ष में किसी एक देश का कानून नहीं चलता, बल्कि वहां 1967 की आउटर स्पेस संधि और अंतरराष्ट्रीय समझौते लागू होते हैं. चलिए इस बारे में विस्तार से समझ लेते हैं.
Law Of Space: धरती की सीमाओं से दूर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों में अगर कोई अंतरिक्ष यात्री किसी अपराध को अंजाम दे दे, तो उस पर मुकदमा कौन चलाएगा और सजा कौन देगा? यह सवाल भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन स्पेस साइंस की प्रगति के साथ यह एक बेहद व्यावहारिक सवाल बन चुका है. दरअसल अंतरिक्ष में किसी एक देश की हुकूमत नहीं चलती. वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियां और बहुराष्ट्रीय समझौते तय किए गए हैं, जिनके जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा जाता है. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में कानून की व्यवस्था कैसे काम करती है.
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Published at : 09 Aug 2026 05:55 PM (IST)
Tags :Space Law Crime In Space
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion