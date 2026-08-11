McMahon Line से Map War तक, भारत-चीन सीमा विवाद के 10 बड़े सवाल और जवाब

India Arunachal Pradesh Name Change: बर्फ से ढकी चोटियों, वीरान रेगिस्तानों और संकरे पहाड़ी दर्रों पर खींची गई सीमा रेखाएं जब दो महाशक्तियों की जिद बनने पर आ जाएं, तो उस हिस्से में भारी तनाव होते देर नहीं लगती. भारत और चीन के बीच हजारों किलोमीटर लंबी सरहद पर जारी यह तनातनी महज जमीन के टुकड़ों की लड़ाई नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संप्रभुता और रणनीतिक साख की जंग है. हाल ही में जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को अपने आधिकारिक नक्शे पर पहचान दी, तो चीन ने इसे गैरकानूनी करार देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया. हालांकि भारत और चीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है. आइए इस पूरे सीमा विवाद के 10 बड़े पहलुओं को बारीकी से समझते हैं.

सवाल 1: अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच हालिया विवाद क्या है?

जवाब: यह ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 भौगोलिक जगहों को आधिकारिक भारतीय नक्शे पर उनके मानक और प्रामाणिक नामों के साथ दर्ज किया. भारत के इस कदम पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे गैरकानूनी और अमान्य करार दिया. चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दावा किया कि भारत जिसे अरुणाचल प्रदेश कहता है, वह वास्तव में चीन का हिस्सा है जिसे वे जंगनान (दक्षिणी तिब्बत) कहते हैं.

इसी खींचतान को मैप वॉर कहा जाता है. इसमें चीन समय-समय पर अपने नक्शों में भारतीय क्षेत्रों (जैसे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन) को अपना हिस्सा दिखाता रहता है. इसके जवाब में भारत अपने आधिकारिक मानचित्रों को अपडेट कर और भारतीय नामों को मजबूत पहचान देकर चीन के दावों को बेअसर करता है.

सवाल 2: भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का इतिहास कितना पुराना है और यह कितने हिस्सों में बंटा है?

जवाब: भारत और चीन के बीच लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा फैली हुई है. यह सीमा जम्मू-कश्मीर (लद्दाख), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है. भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर इस पूरी सीमा को तीन मुख्य हिस्सों (सेक्टर्स) में बांटा गया है:

पश्चिमी सेक्टर: इसमें लद्दाख और अक्साई चिन का इलाका आता है. यहां भारत अक्साई चिन पर अपना दावा करता है, जिस पर 1962 के युद्ध के बाद से चीन का अवैध कब्जा है.

मिडिल सेक्टर: इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं. यह हिस्सा तुलनात्मक रूप से सबसे शांत माना जाता है.

पूर्वी सेक्टर: इसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं. यहां चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना मालिकाना हक जताता है.

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सवाल 3: मैकमोहन रेखा क्या है और चीन इसे मानने से इंकार क्यों करता है?

जवाब: मैकमोहन रेखा भारत के पूर्वी क्षेत्र खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है. इसे 1914 में शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच सहमति से तय किया गया था. इस रेखा का नाम तत्कालीन ब्रिटिश अफसर सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था.

चीन इस रेखा को मानने से पूरी तरह खारिज करता है. चीन का तर्क है कि 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र देश नहीं था, बल्कि वह चीन का हिस्सा था. इसलिए तिब्बत को किसी दूसरे देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था. चीन का कहना है कि चूंकि उस समझौते में चीनी प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, इसलिए वह मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता है.

सवाल 4: वास्तव में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) क्या है और यह LOC से कैसे अलग है?

जवाब: दोनों देशों के बीच स्थायी सीमा निर्धारण न होने के कारण यथास्थिति बनाए रखने के लिए जिस अस्थाई सीमा को माना जाता है, उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) कहा जाता है. एलएसी कोई स्पष्ट रूप से अंकित रेखा नहीं है, बल्कि यह पहाड़ों, नदियों और ग्लेशियरों से होकर गुजरती है. दोनों देश अपनी-अपनी धारणा के अनुसार एलएसी की अलग-अलग सीमा रेखा मानते हैं, जिससे अक्सर गश्त के दौरान विवाद होता है.

यह लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) से काफी अलग है. एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर में स्थित वह रेखा है जो सैन्य नियंत्रण को दर्शाती है और इसका नक्शों पर स्पष्ट सीमांकन मौजूद है, जबकि एलएसी पर दोनों देशों के बीच भौगोलिक रेखा को लेकर ही मतभेद बने हुए हैं.

सवाल 5: लद्दाख में स्थित पैंगोंग त्सो झील पर विवाद क्यों होता रहता है?

जवाब: पैंगोंग त्सो हिमालय में लगभग 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित 134 किलोमीटर लंबी एक प्रसिद्ध झील है. इस झील का लगभग 45 किलोमीटर हिस्सा भारत के नियंत्रण में है, जबकि 90 किलोमीटर का क्षेत्र चीन के पास आता है. LAC इस झील के बीचों-बीच से होकर गुजरती है.

पश्चिमी सेक्टर में दोनों देशों के बीच घुसपैठ और तनातनी के लगभग एक-तिहाई मामले इसी झील के आसपास दर्ज किए जाते हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि पानी के भीतर एलएसी का कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है. रणनीतिक रूप से यह झील चुशूल घाटी के रास्ते में पड़ती है. 1962 के युद्ध में चीन ने यहीं से बड़ा हमला बोला था, इसलिए भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण से यह स्थान बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण है.

सवाल 6: गलवान घाटी का विवाद क्या है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है?

जवाब: गलवान घाटी अक्साई चिन क्षेत्र में लद्दाख और चीन के शिनजियांग प्रांत के पास स्थित है. यहां से होकर बहने वाली गलवान नदी के आसपास का इलाका बेहद रणनीतिक है. यह घाटी भारत, पाकिस्तान और चीन के शिनजियांग क्षेत्र की सीमाओं के नजदीक है. 1962 की जंग में भी यह स्थान भारी संघर्ष का केंद्र रहा था.

इस घाटी का ऐतिहासिक नाम लद्दाख के स्थानीय खोजकर्ता गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था. भारत यहां 'दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी' (DSDBO) सड़क का निर्माण कर रहा है, जो काराकोरम पास के पास तैनात भारतीय जवानों तक रसद पहुंचाने के लिए जीवनरेखा समान है. चीन इस भारतीय निर्माण का विरोध करता रहा है क्योंकि इससे भारतीय सेना को इलाके में बढ़त मिलती है.

सवाल 7: डोकलाम विवाद क्या था और 'चिकन नेक' से इसका क्या संबंध है?

जवाब: साल 2017 में डोकलाम पठार पर भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने आ गए थे और यह तनाव लगभग 73 दिनों तक चला था. डोकलाम मुख्य रूप से चीन और भूटान के बीच का विवादित क्षेत्र है, लेकिन यह भारत के सिक्किम बॉर्डर के बिल्कुल करीब ट्राई-जंक्शन पर स्थित है.

भारत ने चीन द्वारा वहां बनाई जा रही सड़क का कड़ा विरोध किया था. अगर चीन डोकलाम में अपनी मजबूत उपस्थिति बना लेता, तो भारत का चिकन नेक (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) खतरे में पड़ सकता था. चिकन नेक केवल 20 किलोमीटर चौड़ा वह संकरा जमीनी मार्ग है जो मुख्य भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है. रणनीतिक रूप से सिक्किम का यह इलाका भारत को चीनी सेना पर ऊंचाई का बड़ा फायदा देता है.





सवाल 8: चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर बार-बार दावा क्यों ठोकता है?

जवाब: अरुणाचल प्रदेश का तवांग इलाका चीन की आंखों में हमेशा से गड़ता रहा है. चीन का दावा है कि तवांग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से तिब्बत का हिस्सा है. तवांग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख और पवित्र केंद्र है.

चीन का मानना है कि तवांग पर नियंत्रण हासिल किए बिना तिब्बत पर उसका पूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित नहीं हो सकता है. जब भी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने तवांग का दौरा किया है, चीन ने उस पर कड़ा एतराज जताया है. भारत तवांग को अरुणाचल प्रदेश और देश का अभिन्न अंग मानता है.

सवाल 9: नाथूला दर्रा कहां स्थित है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है?

जवाब: नाथूला दर्रा हिमालय का एक प्रसिद्ध पहाड़ी दर्रा है जो लगभग 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक से करीब 54 किलोमीटर पूर्व में है और भारत को तिब्बत की चुम्बी घाटी से जोड़ता है. यह दर्रा ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा रहा है.

1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद नाथूला दर्रे को बंद कर दिया गया था. बाद में दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौतों के तहत इसे साल 2006 में दोबारा खोला गया. इसी दर्रे के रास्ते भारतीय श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं. 1890 की पुरानी संधि के तहत नाथूला पर कोई बड़ा सीमा विवाद नहीं है, लेकिन समय-समय पर यहां भी सैनिकों के बीच हल्की झड़पों की खबरें आती रही हैं.

सवाल 10: भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहा है?

जवाब: चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे (बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर) को तेज रफ्तार से विकसित किया है. भारत ने एलएसी के पास ऑल-वेदर सड़कें, सुरंगें, पुल और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स (हवाई पट्टियां) बनाए हैं, ताकि दुर्गम इलाकों में भी सेना और भारी हथियारों की तैनाती मिंटों में की जा सके.

इसके अलावा भारत अपने क्षेत्रों के आधिकारिक नामों और भू-स्थानिक डेटा को पारदर्शी तरीके से दर्ज कर रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन के दावों का कड़ा कूटनीतिक जवाब दिया जा सके. सेना को नई तकनीकों, ड्रोन और आधुनिक हथियारों से लैस करके भारत अपनी सीमाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है.

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