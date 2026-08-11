मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश

गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश

Emraan Hashmi Net Worth: आवारापन 2 एक्टर इमरान हाशमी काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं. वे करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक, उनकी नेटवर्थ जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 11 Aug 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

 इमरान हाशमी बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं. करियर के शुरुआत में उनकी इमेज "सीरियल किसर" का ठप्पा लग गया था लेकिन फिर उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाकर न केवल अपनी इस इमेज को बदला बल्कि अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा भी मनवाया. इन सबसे बीच इमरान काफी आलीशान जिंदगी भी जीते हैं. उनका 100 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य बताया जाता है. चलिए यहां ‘आवारापन 2’ एक्टर की नेटवर्थ के बारे में जानते हैं.

इमरान हाशमी की कितनी है नेट वर्थ?
इमरान हाशमी की कमाई का बड़ा हिस्सी उनकी फिल्मों से आता है. वहीं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की नेट वर्थ लगभग 105 करोड़ रुपये है. अन्होंने अपनी फिल्मों की फीस और ब्रांड एंडोर्समेंट से इतनी दौलत कमाई है.  


गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश

करोड़ों की प्रॉपर्टीज के मालिक हैं इमरान हाशमी
फिल्मों और एंडोर्समेंट से होने वाली कमाई के अलावा, इमरान का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी काफी जबरदस्त बताया जाता है. खबरों के मुताबिक, उनके पास गोवा में एक पेंटहाउस है जिसे उन्होंने 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा में खरीदा था. इतना ही नहीं उनका मुंबई के बांद्रा इलाके में एक अपार्टमेंट भी है जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा, खबरों की मानें तो उनके पास लोनावला में एक विला भी है, जिसे उन्होंने 12 करोड़ रुपये में खरीदा था.


गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश

ये भी पढ़ें:-Monday Box Office: मंडे को 'स्पाइडर मैन' का बिगड़ा खेल, 'ओह माय डॉग' भी हुई फेल, जानें- 'जना नायकन'-'धमाल 4' का कलेक्शन

लग्जरी कारों के हैं शौकिन
इमरान हाशमी लग्जरी कारों के भी शौकिन हैं. उनके कलेक्शन में कई शानदार और महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें 3.2 करोड़ रुपये की लैम्बोर्गिनी हुराकैन, 2.9 करोड़ रुपये की रेंज रोवर वोग, 1.88 करोड़ रुपये की ऑडी A8 L और 2.57 करोड़ रुपये की मर्सिडीज मेबैक S560 जैसी गाड़ियां शामिल हैं.


गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश

इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म
इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो एक्टर  जल्द ही ‘आवारापन 2’ में नजर आएंगे. यह 2007 की फिल्म ‘आवारापन’ का सीक्वल है, जिसमें वह नितिन कक्कड़ के निर्देशन में शिवम पंडित का किरदार दोबारा निभाएंगे. इस बार दिशा पटानी फीमेल लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म में दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी भी अहम भूमिका निभाएंगी. विशेष फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बॉक्स-ऑफिस पर इसका मुकाबला सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ से होगा.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vishesh Films (@visheshfilms)

ये भी पढ़ें:-South OTT Release This Week: 'कट्टालान' से 'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल

Published at : 11 Aug 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Awarapan 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'मैं कोमा में थी और...' अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए प्रीति जिंटा ने दी बड़ी कुर्बानी
'मैं कोमा में थी और...' अमिताभ के साथ काम करने के लिए प्रीति ने दी बड़ी कुर्बानी
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 12: दूसरे मंडे 'स्पाइडर मैन' की कमाई को झटका, सिंगल डिजिट में सिमटी कमाई, जानें- 450 करोड़ से रह गई कितनी दूर
दूसरे मंडे 'स्पाइडर मैन' की कमाई को झटका, सिंगल डिजिट में सिमटी कमाई
बॉलीवुड
'ये तो इनकी आदत बन गई है', 'डॉन 3' से रणवीर सिंह के बाहर होने पर फरहान अख्तर का तंज
'ये तो इनकी आदत बन गई है', 'डॉन 3' से रणवीर सिंह के बाहर होने पर फरहान अख्तर का तंज
Advertisement

वीडियोज

Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद पर दिखा मायावती की नसीहतों का असर... तेवर वही, अंदाज नया
आकाश आनंद पर दिखा मायावती की नसीहतों का असर... तेवर वही, अंदाज नया
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?
इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?
बॉलीवुड
Toxic से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा आडवाणी से नयनतारा तक किसे मिली कितनी फीस?
'टॉक्सिक' से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
इंडिया
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रैवल
Monsoon Picnic Safety Tips: मानसून पिकनिक पर जा रहे हैं? बच्चों को जरूर बताएं ये पांच सेफ्टी टिप्स
मानसून पिकनिक पर जा रहे हैं? बच्चों को जरूर बताएं ये पांच सेफ्टी टिप्स
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में रोजाना 30 मिनट अनिवार्य रीडिंग, लंच ब्रेक में भी खुली रहेगी लाइब्रेरी 
दिल्ली के स्कूलों में रोजाना 30 मिनट अनिवार्य रीडिंग, लंच ब्रेक में भी खुली रहेगी लाइब्रेरी 
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
ABP NEWS
भोलेनाथ के भक्तों को फ़िज़ी एप्पल ड्रिंक परोसी गई, भक्ति भी अब मॉडर्न हो गई है।
भोलेनाथ के भक्तों को फ़िज़ी एप्पल ड्रिंक परोसी गई, भक्ति भी अब मॉडर्न हो गई है।
ABP NEWS
विरोध-प्रदर्शनों के बाद देवेंद्र महतो को रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विरोध-प्रदर्शनों के बाद देवेंद्र महतो को रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ABP NEWS
चिराग पासवान सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में शामिल हुए।
चिराग पासवान सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में शामिल हुए।
Embed widget