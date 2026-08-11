आप रांची कब जाएंगे? अभिजीत दीपके का जवाब, 'हम नहीं चाहते कि...'
Abhijeet Dipke on Jharkhand Protest: अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं लगातार झारखंड के छात्रों के संपर्क में हूं. जब कल देवेंद्र महतो विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तब हमारी टीम साथ चल रही थी.
रांची में छात्रों के आंदोलन पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि हम चाहते हैं कि देवेंद्र महतो के चेहरे पर ही ये पूरा आंदोलन चले. उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है. उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे.
आप रांची कब जाएंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "हमारी टीम वहां पर है. इस मूवमेंट के लीडर देवेंद्र महतो हैं. जो नौ दिनों से अनशन पर है. हमारे लोग वहां पर हैं. अभी हम नहीं चाहते हैं कि देवेंद्र महतो से फोकस हटे. हमारा पूरा समर्थन. महत्वपूर्ण ये है कि हम उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं."
मैं लगातार झारखंड के छात्रों के संपर्क में हूं- अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके ने कहा, "मैं लगातार झारखंड के छात्रों के संपर्क में हूं. जब कल देवेंद्र महतो विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तब हमारी टीम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी. उनको मजबूत करना हमारा काम है. वहां जाकर अपना चेहरा चमकाना हमारा काम नहीं है."
'जहां भी छात्र आंदोलन करेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे'
अपने होम टाउन छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया से बातचीत में सीजेपी फाउंडर ने कहा कि छात्रों के जो भी आंदोलन हो रहे हैं, सरकार चाहे किसी की भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता. जहां भी छात्र आंदोलन करेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे.
'आप झारखंड के युवाओं की आवाज और प्रेरणा'
अभिजीत दीपके ने देवेंद्रनाथ महतो के आंदोलन का समर्थन करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, ''देवेंद्र भाई, आपके साहस और हौसले को हमारा सलाम!
आप झारखंड के युवाओं की आवाज और प्रेरणा हैं. इस लड़ाई में हम पूरी मजबूती से आपके साथ खड़े हैं. देश को आप जैसे साहसी और संघर्षशील युवाओं की बहुत जरूरत है. आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं. देश को आपकी जरूरत है.''
बता दें कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ रांची में चल रहा छात्र आंदोलन पिछले 18 दिनों से जारी है.
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