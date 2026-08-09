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चांद पर जाना आसान या मंगल पर, दोनों मिशनों में कितना अंतर?
Moon vs Mars: मंगल पर जाने और चांद पर जाने में काफी ज्यादा फर्क है. आइए जानते हैं कि यह दोनों मिशन एक दूसरे से कैसे अलग हैं.
Moon vs Mars: चांद और मंगल दोनों ही स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अहम जगह हो सकती हैं. लेकिन आपको बता दें कि वहां पहुंचना एक जैसा मुश्किल नहीं है. चांद पृथ्वी से सिर्फ 3,80,000 किलोमीटर दूर है. इस वजह से स्पेसक्राफ्ट वहां लगभग तीन दिनों में पहुंच सकता है. लेकिन मंगल पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है और वहां पहुंचने में लगभग 6 से 9 महीने लगते हैं. यह अंतर तब और बढ़ जाता है जब लॉन्च विंडो, लैंडिंग, कम्युनिकेशन में देरी, रेडिएशन का असर और पृथ्वी पर वापस आने की संभावना जैसी बातों पर ध्यान दिया जाता है. आइए जानते हैं कि मंगल मिशन और चांद मिशन में क्या फर्क है.
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Published at : 09 Aug 2026 03:05 PM (IST)
Tags :Moon Mission Mars Mission Moon Vs Mars
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Hirdesh Kumar Singh
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