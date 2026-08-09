चांद पर जाना आसान या मंगल पर, दोनों मिशनों में कितना अंतर?

चांद मिशन में डीप स्पेस में कम समय बिताना पड़ता है. मंगल की यात्रा में एस्ट्रोनॉट कई महीनों तक कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन के संपर्क में रहते हैं. इससे लंबे समय में सेहत से जुड़े जोखिम बढ़ जाते हैं.