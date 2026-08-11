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हर सेकंड कितना पानी फेंकती है वॉटर कैनन, जानें ये कितने खतरनाक

Jharkhand Students Protest: झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. आइए जानते हैं कितनी खतरनाक होती है यह.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 11 Aug 2026 03:42 PM (IST)
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  • झारखंड में छात्रों पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाया।
  • यह 15-20 बार उच्च दबाव से शक्तिशाली जेट छोड़ता है।
  • सीधा प्रहार सिर-चेहरे, आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
  • पानी में रसायन, ठंड हाइपोथर्मिया/त्वचा जलन का खतरा।

Jharkhand Students Protest: पुलिस का सुरक्षा बल अक्सर बड़ी भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसा इसलिए ताकि तुरंत बंदूक या फिर हथियार का सहारा ना लेना पड़े. हाल ही में झारखंड विधानसभा के पास हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने जगन्नाथपुर मंदिर के पास बैरिकेट्स पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. हालांकि पानी को आमतौर पर भीड़ को काबू करने का एक कम घातक तरीका माना जाता है लेकिन इन जेट्स से निकलने वाला पानी इतना प्रेशर से छोड़ा जाता है कि गलत इस्तेमाल से गंभीर चोट भी लग सकती है.

वाटर कैनन से कितना पानी निकलता है?

भीड़ को काबू करने वाला आधुनिक वाटर कैनन हर सेकंड लगभग 20 लीटर पानी छोड़ सकता है. इस रफ्तार से यह 1 मिनट में लगभग 1200 लीटर पानी छोड़ सकता है. इन सिस्टम को ले जाने वाले वाहनों में लगभग 10000 लीटर की क्षमता वाले पानी के टैंक हो सकते हैं. इससे वे दबाव और बहाव की सेटिंग्स के आधार पर कई मिनट तक काम कर सकते हैं. हालांकि अहम बात सिर्फ पानी की मात्रा नहीं है. जरूरी बात वह रफ्तार और दबाव है जिससे पानी बाहर निकलता है. 


हर सेकंड कितना पानी फेंकती है वॉटर कैनन, जानें ये कितने खतरनाक

पानी का जेट कितना शक्तिशाली होता है? 

आधुनिक वाटर कैनन लगभग 15 से 20 बार के दबाव पर काम कर सकते हैं. यह लगभग 220 से 290 पीएसआई के बराबर होता है. यह घरों में इस्तेमाल होने वाले आम पाने के सिस्टम के दबाव से काफी ज्यादा है. उपकरण और काम करने की स्थिति के आधार पर पानी की धार काफी तेज रफ्तार से चल सकती है और लगभग 60 से 70 मीटर की दूरी तक पहुंच सकती है।

इतने ज्यादा दबाव पर सीधी टक्कर से कोई व्यक्ति गिर सकता है. खतरा तब और ज्यादा हो जाता है जब एक-दूसरे के करीब खड़े हों. ऐसा इसलिए क्योंकि संतुलन बिगड़ने पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर गिर सकता है या फिर बैरिकेड, गाड़ी या फिर किसी सख्त सतह से टकरा सकता है.

वाटर कैनन से खतरा 

वाटर कैनन को कम घातक माना जाता है लेकिन यह पूरी तरह से नुकसान ना पहुंचाने वाला नहीं है. इनका मकसद बंदूकों की तुलना में जानलेवा चोट लगने की संभावना को कम करना है. लेकिन इसके बावजूद भी शरीर को गंभीर चोट लग सकती है. 

शरीर से टकराने वाली तेज दबाव वाली पानी की धार से लोग गिर सकते हैं. सिर या चेहरे पर सीधी टक्कर खास तौर पर खतरनाक होती है क्योंकि इससे चेहरे पर चोट, आंखों को नुकसान या फिर सिर में गंभीर चोट लग सकती है. इस जोरदार टक्कर से व्यक्ति की गर्दन और सिर अचानक ही हिल सकते हैं. इसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगने का खतरा पैदा हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः झारखंड के छात्रों के हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर क्यों, क्या है 'गुरुजी' की विरासत?

जब पानी की धार आंखों पर लगती है तो क्या होता है? 

आंखों और चेहरे के आसपास के हिस्से तेज दबाव वाले पानी को नहीं झेल सकते और प्रभावित हो सकते हैं. चेहरे पर सीधे पानी की बौछार लगने से आंखों और शरीर के दूसरे संवेदनशील हिस्सों में चोट आ सकती है. 


हर सेकंड कितना पानी फेंकती है वॉटर कैनन, जानें ये कितने खतरनाक

दूरी क्यों मायने रखती है? 

किसी भी व्यक्ति पर पड़ने वाला दबाव कई बातों पर निर्भर करता है. पानी का दबाव, नोजल की सेटिंग, दूरी और पानी की धार की दिशा कुछ बड़ी ध्यान देने वाली चीजें हैं. काफी कम दूरी पर पानी का केंद्रित जेट काफी जोरदार चोट पहुंचा सकता है. इस वजह से पास से किसी व्यक्ति पर हाई प्रेशर वाली तोप से पानी की बौछार करना काफी खतरनाक हो सकता है. 

पानी में मिलाए गए केमिकल

कभी-कभी भीड़ को काबू करने के लिए अधिकारी डाई या फिर जलन पैदा करने वाले केमिकल मिला हुआ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसी चीजों से बाद में लोगों की पहचान करना आसान हो जाता है और ऑपरेशन का असर भी बढ़ सकता है. केमिकल और उसकी मात्रा के आधार पर इसके संपर्क में आने से त्वचा, आंखों या फिर सांस लेने में कुछ समय के लिए जलन हो सकती है. ठंडे मौसम में एक और चिंता की बात होती है. बड़ी मात्रा में पानी से कपड़े जल्दी गीले हो सकते हैं और शरीर का तापमान कम हो सकता है. इससे काफी ज्यादा ठंड में हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ेंः जब भारत आजाद हुआ तब दुनिया में कितने देश थे, तब से कितने बढ़ गए?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 03:42 PM (IST)
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