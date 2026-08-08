भारत के इस पड़ोसी देश में पिया जाता है याक का खून, जानें क्या है वजह

ताजा याक का खून आमतौर पर निकालने के तुरंत बाद पी लिया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह जल्दी जमने लगता है. इसका स्वाद नमकीन और धातु जैसा होता है और पारंपरिक रूप से इसे गर्म और झागदार होने पर पीना पसंद किया जाता है.