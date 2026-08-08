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भारत के इस पड़ोसी देश में पिया जाता है याक का खून, जानें क्या है वजह
Yak Blood Drinking: नेपाल के एक त्यौहार में लोग याक का खून पीते हैं. आइए जानते हैं इसकी वजह.
Yak Blood Drinking: भारत का पड़ोसी देश नेपाल सदियों पुरानी और अनोखी परंपरा का घर है. यहां लोग ताजा याक का खून पीते हैं. यह परंपरा खास तौर पर नेपाल के मुस्तांग जिले से जुड़ी हुई है. यहां एक पारंपरिक त्योहार में लोग जिंदा याक से निकाला गया गर्म खून पीते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
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Published at : 08 Aug 2026 07:20 PM (IST)
जनरल नॉलेज
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion