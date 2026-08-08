मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजभारत के इस पड़ोसी देश में पिया जाता है याक का खून, जानें क्या है वजह

भारत के इस पड़ोसी देश में पिया जाता है याक का खून, जानें क्या है वजह

Yak Blood Drinking: नेपाल के एक त्यौहार में लोग याक का खून पीते हैं. आइए जानते हैं इसकी वजह.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Aug 2026 07:20 PM (IST)
Yak Blood Drinking: नेपाल के एक त्यौहार में लोग याक का खून पीते हैं. आइए जानते हैं इसकी वजह.

Yak Blood Drinking: भारत का पड़ोसी देश नेपाल सदियों पुरानी और अनोखी परंपरा का घर है. यहां लोग ताजा याक का खून पीते हैं. यह परंपरा खास तौर पर नेपाल के मुस्तांग जिले से जुड़ी हुई है. यहां एक पारंपरिक त्योहार में लोग जिंदा याक से निकाला गया गर्म खून पीते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

1/8
ताजा याक का खून पीने की परंपरा नेपाल में काफी सदियों पुरानी है. मुस्तांग इलाके के एक त्यौहार में यह परंपरा की जाती है.
ताजा याक का खून पीने की परंपरा नेपाल में काफी सदियों पुरानी है. मुस्तांग इलाके के एक त्यौहार में यह परंपरा की जाती है.
2/8
स्थानीय लोगों को ऐसा मानना है कि याक औषधीय हिमालयी पौधे खाते हैं. इस वजह से उनके कुछ फायदेमंद गुण जानवर के खून में आ जाते हैं.
स्थानीय लोगों को ऐसा मानना है कि याक औषधीय हिमालयी पौधे खाते हैं. इस वजह से उनके कुछ फायदेमंद गुण जानवर के खून में आ जाते हैं.
3/8
याक यार्सागुम्बा, जटामांसी और पंचौले जैसे पौधे और पारंपरिक औषधीय चीज खाते हैं. इससे खून के औषधीय गुणों में लोगों का विश्वास और मजबूत होता है.
याक यार्सागुम्बा, जटामांसी और पंचौले जैसे पौधे और पारंपरिक औषधीय चीज खाते हैं. इससे खून के औषधीय गुणों में लोगों का विश्वास और मजबूत होता है.
4/8
पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है की ताजा याक का खून गैस, पीलिया, त्वचा की समस्या और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में मदद करता है. यह पारंपरिक दावे हैं ना कि प्रमाणित मेडिकल इलाज.
पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है की ताजा याक का खून गैस, पीलिया, त्वचा की समस्या और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में मदद करता है. यह पारंपरिक दावे हैं ना कि प्रमाणित मेडिकल इलाज.
5/8
इस परंपरा की खास बात यह है कि जानवर जिंदा रहता है. पारंपरिक वैध याक की गर्दन की नस से खून निकालते हैं.
इस परंपरा की खास बात यह है कि जानवर जिंदा रहता है. पारंपरिक वैध याक की गर्दन की नस से खून निकालते हैं.
6/8
स्थानीय चरवाहों के मुताबिक एक व्यस्क याक से लगभग 15 से 40 कप खून निकाला जा सकता है. यह प्रक्रिया पारंपरिक रूप से कभी-कभी ही की जाती है.
स्थानीय चरवाहों के मुताबिक एक व्यस्क याक से लगभग 15 से 40 कप खून निकाला जा सकता है. यह प्रक्रिया पारंपरिक रूप से कभी-कभी ही की जाती है.
7/8
ताजा याक का खून आमतौर पर निकालने के तुरंत बाद पी लिया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह जल्दी जमने लगता है. इसका स्वाद नमकीन और धातु जैसा होता है और पारंपरिक रूप से इसे गर्म और झागदार होने पर पीना पसंद किया जाता है.
ताजा याक का खून आमतौर पर निकालने के तुरंत बाद पी लिया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह जल्दी जमने लगता है. इसका स्वाद नमकीन और धातु जैसा होता है और पारंपरिक रूप से इसे गर्म और झागदार होने पर पीना पसंद किया जाता है.
8/8
इसमें शामिल लोग गर्म खून को एक तरह के नेचुरल एनर्जी ड्रिंक या फिर पावर शॉट के तौर पर पीते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है इससे तुरंत ताकत और स्फूर्ति मिलती है.
इसमें शामिल लोग गर्म खून को एक तरह के नेचुरल एनर्जी ड्रिंक या फिर पावर शॉट के तौर पर पीते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है इससे तुरंत ताकत और स्फूर्ति मिलती है.
Published at : 08 Aug 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Yak Blood Drinking Nepal Yak Festival Mustang Nepal

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
IMD के Yellow, Orange और Red Alert का मतलब क्या है, यह कैसे तय होता है?
IMD के Yellow, Orange और Red Alert का मतलब क्या है, यह कैसे तय होता है?
जनरल नॉलेज
US Birthright Citizenship : क्या है बर्थ टूरिज्म, क्या इतने भर से मिल जाती है अमेरिका की नागरिकता
क्या है बर्थ टूरिज्म, क्या इतने भर से मिल जाती है अमेरिका की नागरिकता
जनरल नॉलेज
टैरिफ लगाने से कैसे बदलती है सामान की कीमत? समझें पूरा गणित
टैरिफ लगाने से कैसे बदलती है सामान की कीमत? समझें पूरा गणित
जनरल नॉलेज
US LPG Exports By Country: सबसे ज्यादा LPG किन देशों को बेचता है अमेरिका, भारत किस नंबर पर?
सबसे ज्यादा LPG किन देशों को बेचता है अमेरिका, भारत किस नंबर पर?
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
Gen-Z के गुस्से से बेचैन क्यों हैं राजनीतिक दल?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद का बेटा आबान सुपुर्द-ए-खाक, जेल से जनाजे में आए दोनों भाई
अतीक अहमद का बेटा आबान सुपुर्द-ए-खाक, जेल से जनाजे में आए दोनों भाई
क्रिकेट
कौन हैं Shaik Rasheed, जिन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन की जगह मिल सकता है मौका?
कौन हैं Shaik Rasheed, जिन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन की जगह मिल सकता है मौका?
ओटीटी
DC OTT Release: लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
इंडिया
JPSC मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
JPSC मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
विश्व
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
ट्रेंडिंग
मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब
मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब
शिक्षा
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Embed widget