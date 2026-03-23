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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCrude Oil Price: सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?

Crude Oil Price: सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?

Crude Oil Price: क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Mar 2026 07:35 PM (IST)
Crude Oil Price: क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Crude Oil Price: ईंधन की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और वैश्विक तनाव की वजह से सप्लाई चेन पर भी काफी असर पड़ा है. इस वजह से कच्चे तेल की कीमतें रातों-रात आसमान छू रही हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को क्यों मिलता है? आइए जानते हैं कि पूरे सिस्टम को कौन चलाता है.

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तेल की कीमत तय करने के पीछे सबसे मुख्य वजह सप्लाई और मांग के बीच का संतुलन है. जब तेल की वैश्विक मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है. वहीं जब सप्लाई ज्यादा होती है या फिर मांग कम हो जाती है तो कीमतों में अपने आप गिरावट देखने को मिलती है.
तेल की कीमत तय करने के पीछे सबसे मुख्य वजह सप्लाई और मांग के बीच का संतुलन है. जब तेल की वैश्विक मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है. वहीं जब सप्लाई ज्यादा होती है या फिर मांग कम हो जाती है तो कीमतों में अपने आप गिरावट देखने को मिलती है.
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OPEC और OPEC+ जैसे संगठन वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. इन समूहों में तेल उत्पादन करने वाले बड़े देश शामिल हैं. ये मिलकर इस बात को तय करते हैं कि कितना तेल उत्पादित किया जाना चाहिए. उत्पादन में कटौती करके वे कमी को पैदा करते हैं और कीमतों को ऊपर धकेलते हैं.
OPEC और OPEC+ जैसे संगठन वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. इन समूहों में तेल उत्पादन करने वाले बड़े देश शामिल हैं. ये मिलकर इस बात को तय करते हैं कि कितना तेल उत्पादित किया जाना चाहिए. उत्पादन में कटौती करके वे कमी को पैदा करते हैं और कीमतों को ऊपर धकेलते हैं.
Published at : 23 Mar 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Price Fuel Price Rise Oil Demand Supply

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