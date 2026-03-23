OPEC और OPEC+ जैसे संगठन वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. इन समूहों में तेल उत्पादन करने वाले बड़े देश शामिल हैं. ये मिलकर इस बात को तय करते हैं कि कितना तेल उत्पादित किया जाना चाहिए. उत्पादन में कटौती करके वे कमी को पैदा करते हैं और कीमतों को ऊपर धकेलते हैं.