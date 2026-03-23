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Crude Oil Price: सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
Crude Oil Price: क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Crude Oil Price: ईंधन की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और वैश्विक तनाव की वजह से सप्लाई चेन पर भी काफी असर पड़ा है. इस वजह से कच्चे तेल की कीमतें रातों-रात आसमान छू रही हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को क्यों मिलता है? आइए जानते हैं कि पूरे सिस्टम को कौन चलाता है.
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Published at : 23 Mar 2026 07:35 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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