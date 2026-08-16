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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनतारक मेहता फेम एक्ट्रेस बिना मेकअप हुईं स्पॉट, आपको याद है ये सोनू?

तारक मेहता फेम एक्ट्रेस बिना मेकअप हुईं स्पॉट, आपको याद है ये सोनू?

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एक्ट्रेस निधि भानुशाली नजर आई थीं. वो शो में सोनू के रोल में थीं. अब वो शो का हिस्सा नहीं हैं. एक्ट्रेस को हाल ही में स्पॉट किया गया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Aug 2026 02:24 PM (IST)
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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फैंस का फेवरेट शो है. शो में कई स्टार्स आए और कई छोड़कर चले गए. इन्ही में से एक हैं एक्ट्रेस निधि भानुशाली. निधि ने शो में सोनू का रोल प्ले किया था. उन्हें सोनू के रोल में बहुत पसंद किया गया था. निधि काफी समय तक शो का हिस्सा रही थीं. हालांकि, फिर उन्होंने शो छोड़ दिया. हाल ही में एक्ट्रेस को पैपराजी ने कैमरे में कैद किया.

निधि भानुशाली हुईं स्पॉट

निधि भानुशाली को हाल ही में स्पॉट किया गया. वो व्हाइट कलर के सूट में दिखीं. उन्होंने पिंक कलर का लहरिया दुप्ट्टा पहना हुआ था. उन्होंने व्हाइट स्लिपर पहनी थी. साथ ही उन्होंने बालों को ओपन छोड़ा था. वो बिना मेकअप के दिखीं. निधि ने नोजरिंग भी पहनी थी. पूरे लुक में वो बहुत सुंदर लग रही थीं. उन्होंने पैपराजी को हैलो किया. 

बता दें कि निधि ने तारक मेहता छोड़ने के बाद लाइमलाइट की दुनिया से दूरी बना ली थी. वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थीं और उन्हें ट्रैवलिंग का भी काफी शौक है. उनके फोटोज और वीडियोज काफी वायरल रहते हैं. निधि अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से जीती हैं. निधि 27 साल की हैं. उन्होंने 2024 में एक शो सिस्टरहुड भी किया था.  

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शो को हुए 18 साल

तारक मेहता की बात करें तो शो 18 सालों से चल रहा है. शो को असित मोदी ने बनाया है. इस शो में एक गोकुलधाम नाम की सोसायटी बनाई गई है और इस सोसायटी में अलग-अलग धर्म-जाति के लोग मिलजुलकर रहते हैं. शो की अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. शो में दिलीप जोशी, मंदार चांदवडकर, तनुज महाशब्दे, मुनमुन दत्ता, सोनालिका जोशी, श्याम पाठक, अमित भट्ट जैसे स्टार्स हैं. शो सोनी सब पर रात साढ़े 8 बजे आता है. 28 जुलाई को शो को 18 साल पूरे हुए. इस मौके पर मेकर्स ने पार्टी रखी और सेलिब्रेशन किया. 

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माधवी के अचार को लेकर तारक मेहता में बवाल

शो में माधवी भिड़े और आत्माराम भिड़े हाल ही में परेशानी में फंस गए थे. दरअसल, माधवी अचार-पापड़ का बिजनेस चलाती हैं. शो में दिखाया गया कि उनके पास काफी बड़ा नींबू-मिर्च के अचार का ऑर्डर आया था. जिसे माधवी ने समय पर पूरा कर लिया था. हालांकि, बाद में पता चला कि किसी कस्टमर ने शिकायत की है कि उनके अचार में कांच का टुकड़ा मिला है. इसके बाद माधवी का अचार और पापड़ का लाइसेंस जब्त हो जाता है. 

इसके बाद पूरी तहकीकात होती है और पता चलता है कि कोई माधवी के नाम से डुप्लीकेट अचार बना रहा है और बेच रहा है. कांच का टुकड़ा उसी में निकला था. फिर FDA की टीम डुप्लीकेट अचार बनाने वाले को पकड़ लेती है और माधवी को अपना लाइसेंस मिल जाता है. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Aug 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Nidhi Bhanushali Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
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