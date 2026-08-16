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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपाकिस्तान में कितने हिंदू, 1947 से कितने हुए कम?

पाकिस्तान में कितने हिंदू, 1947 से कितने हुए कम?

Zardari Statement Pakistan Hindu Population: पाकिस्तान के जरदारी ने पाक क स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वहां रह रहे हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है. चलिए वहां हिंदुओं की संख्या जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Aug 2026 01:08 PM (IST)
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Zardari Statement Pakistan Hindu Population: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के विचारों की तुलना करते हुए एक बेहद विवादित बयान दिया है. उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दावा किया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू पूरी तरह सुरक्षित हैं और वे भारत जाने के बजाय पाकिस्तान में ही रहना चुनते हैं. जरदारी ने यह भी कहा कि देश में 3 से 4 प्रतिशत हिंदू खुशी-खुशी रह रहे हैं. हालांकि, सरकारी आंकड़े और जनसंख्या का इतिहास उनके इन दावों से बिलकुल अलग कहानी बयां करते हैं. विभाजन के समय से लेकर आज तक पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या के आंकड़ों, बड़े पैमाने पर हुए पलायन, और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए पूरी रिपोर्ट जानिए.

जरदारी का दावा और हिंदू जनसंख्या की जमीनी हकीकत

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के लिए आजाद देश बताया. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की सोच उदारवादी है और वहां के मुसलमान 3 से 4 फीसदी हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं. हालांकि, पाकिस्तान सरकार की 2023 की आधिकारिक जनगणना के आंकड़े राष्ट्रपति के दावे को खारिज करते हैं. इसके अनुसार, पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल आबादी लगभग 52 लाख है, जो देश की कुल जनसंख्या का केवल 2.17% ही है. जरदारी का बयान वास्तविक आंकड़ों से काफी अलग कहानी कहता है.

विभाजन के समय पाकिस्तान में कितनी थी हिंदू आबादी?

आजादी और बंटवारे के समय साल 1947 में तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान (मौजूदा पाकिस्तान) के इलाकों में हिंदुओं की स्थिति काफी बेहतर थी. उस समय कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से लेकर 20.5 प्रतिशत तक मानी जाती थी. लेकिन आजादी के बाद फैली सांप्रदायिक हिंसा, असुरक्षा और दबाव के कारण लाखों हिंदुओं को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी. इस बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन की वजह से पाकिस्तान में हिंदुओं का अनुपात काफी तेजी से गिरा और यह ऐतिहासिक स्तर पर सबसे नीचे पहुंच गया.

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पाकिस्तान में कितने हिंदू, 1947 से कितने हुए कम?

1951 से लेकर अब तक कैसे घटती चली गई संख्या?

बंटवारे के दौरान और उसके तुरंत बाद करीब 47 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे. साल 1951 में जब पाकिस्तान में पहली बार आधिकारिक जनगणना कराई गई, तो पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी सिमटकर केवल 1.6 प्रतिशत (करीब 5.3 लाख) ही रह गई थी. इसके बाद दशकों तक यह आंकड़ा बेहद कम बना रहा. 1998 की जनगणना में भी हिंदुओं की आबादी 1.6 प्रतिशत दर्ज की गई थी. वर्तमान में अलग-अलग रिपोर्ट्स और हालिया गणना के मुताबिक, पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रतिशत 1.6 से 2.17 फीसदी के आसपास बना हुआ है.

पाकिस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों की स्थिति

पाकिस्तान की पूरी आबादी में सिंध प्रांत का उमरकोट जिला एक अनोखा उदाहरण है. यह पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा जिला है, जहां आज भी 52 प्रतिशत आबादी हिंदू है और वे बहुसंख्यक हैं. पूरे पाकिस्तान की बात करें तो देश में 96 से 97 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है, जिनकी संख्या करीब 24 करोड़ है. इनमें से 85 से 90 प्रतिशत सुन्नी और 10 से 15 प्रतिशत शिया मुसलमान हैं. वहीं, ईसाइयों की बात की जाए तो वे कुल आबादी का 1.37 से 1.5 प्रतिशत (लगभग 32 से 33 लाख) हैं, जो मुख्य रूप से पंजाब और सिंध प्रांत में बसे हैं.


पाकिस्तान में कितने हिंदू, 1947 से कितने हुए कम?

1947 में भारत में कितने मुसलमान रुके?

बंटवारे के दौरान अविभाजित भारत में मुस्लिम आबादी का बंटवारा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है. ऐतिहासिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1947 से पहले भारत में लगभग 7.44 करोड़ मुसलमान रहते थे. बंटवारे के समय इनमें से लगभग 3.90 करोड़ मुसलमान नवगठित देश पाकिस्तान चले गए. वहीं, दूसरी ओर 3.54 करोड़ मुसलमानों ने अपनी इच्छा से भारत में ही रहने का फैसला किया. भारत की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में इन मुस्लिम परिवारों ने अपनी जड़ें बनाईं और यहीं के नागरिक बनकर रहे.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Asif Ali Zardari Pakistan Hindu Population
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