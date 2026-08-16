कौन है 'विमल पान मसाला' कंपनी का मालिक, कितनी है कमाई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विमल ब्रांड पहले भी सरोगेट विज्ञापन विवादों में रहा है।

Vimal Pan Masala Business: भारतीय बाजार में पान मसाला और इलायची ब्रांड्स की धमक किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा जारी नोटिस ने एक बार फिर विमल इलायची और विमल पान मसाला को देश की प्रमुख चर्चाओं के केंद्र में लाकर खड़ा किया है. बॉलीवुड के प्रमुख सितारों अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापनों में काम करने को लेकर कारण बताओ नोटिस थमाया गया है. एफडीए का तर्क है कि यह सीधा विज्ञापन न होकर सरोगेट एडवर्टाइजिंग है, जिसका मकसद असल में राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का प्रचार करना है. आइए जानते हैं इस बड़े कॉर्पोरेट घराने, इसके मालिक, सालाना कमाई और इससे जुड़े विवादों का पूरा ब्योरा क्या है.

कौन है विमल पान मसाला का मालिक और कब हुई शुरुआत?

विमल पान मसाला (Vimal Pan Masala) ब्रांड का संचालन विमल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत होता है. इस मशहूर ब्रांड के मालिक और चेयरमैन विमल कुमार अग्रवाल हैं. उन्होंने 1990 के दशक में इस बिजनेस ग्रुप की नींव रखी थी. कंपनी का मुख्य मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है. विमल कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में कंपनी ने तेजी से अपना विस्तार किया और गुटखा, पान मसाला और इलायची क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन गई. इस समय ग्रुप का मुख्य ध्यान विमल पान मसाला और विमल इलायची जैसे लोकप्रिय उत्पादों की बिक्री और उनके राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को मजबूत करने पर टिका हुआ है.

हर दिन करोड़ों की बिक्री और करोड़ों का साम्राज्य

अगर कमाई और वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो विमल ग्रुप की आर्थिक ताकत बेहद मजबूत दिखाई देती है. विमल ग्रुप का कुल सालाना रेवेन्यू की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार यह 1,900 करोड़ रुपये से अधिक आंका जाता है. भारत में कुल पान मसाला और गुटखा उद्योग का कुल कारोबार करीब 42,000 करोड़ से 46,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें विमल अपनी बड़ी हिस्सेदारी रखता है. हालांकि कंपनी के मालिक विमल कुमार अग्रवाल की निजी नेटवर्थ की सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन केवल छोटे पाउच और इलायची बिक्री के दम पर यह ब्रांड प्रतिदिन करोड़ों रुपये का कारोबार दर्ज करता है.

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भारत में कितने लोग करते हैं पान-मसाला का सेवन?

विमल जैसे पान मसालों के विज्ञापनों में अक्सर आलीशान जिंदगी, महंगी गाड़ियां, सफेद घोड़े और लक्जरी लाइफस्टाइल को दिखाया जाता है. मगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आंकड़ों की नजर में इसकी हकीकत बेहद चिंताजनक है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में लगभग 27 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू या पान मसाला उत्पादों का सेवन करते हैं, जिसके चलते भारत तंबाकू उपयोग में दुनिया में दूसरे स्थान पर है. देश में तंबाकू और सिगरेट के इस्तेमाल की वजह से रोजाना लगभग 3,500 लोग अपनी जान गंवा देते हैं.

तंबाकू चबाने के आंकड़े और मुंह का कैंसर

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) की रिपोर्ट भारत में चबाने वाले तंबाकू के खतरनाक आंकड़ों को उजागर करती है. आंकड़ों के मुताबिक, देश के ग्रामीण इलाकों में 43 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 29 प्रतिशत पुरुष तंबाकू चबाते हैं. यही नहीं, गांवों की 11 फीसदी और शहरों की 5 फीसदी महिलाएं भी इसका सेवन करती हैं. डब्ल्यूएचओ के सर्वे के अनुसार भारत में लोग औसतन 17 साल की बेहद छोटी उम्र से ही तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं. इस आदत के कारण भारत में हर साल करीब 10 लाख लोग मुंह के कैंसर का शिकार होकर अपनी जान गंवाते हैं.





पहले भी कानूनी पचड़े में फंस चुका है विमल का कैंपेन

विमल ब्रांड का विज्ञापनों के जरिए विवादों में रहना कोई नई बात नहीं है. साल 2018 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने विष्णु पाउच पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया था. उस समय कंपनी पर आरोप लगा था कि वह अपने दूसरे उत्पादों के आड़ में तंबाकू का अप्रत्यक्ष प्रमोशन कर रही है. हालांकि, कंपनी ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा था कि वह घरेलू बाजार में तंबाकू उत्पाद नहीं बनाती. यह विवाद अदालत तक गया था, जहां जनवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीएचएस (DGHS) की अपील को खारिज कर दिया था.

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