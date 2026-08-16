स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन है 'विमल पान मसाला' कंपनी का मालिक, कितनी है कमाई?

कौन है 'विमल पान मसाला' कंपनी का मालिक, कितनी है कमाई?

Vimal Pan Masala Business: महाराष्ट्र एफडीए द्वारा अजय देवगन और शाहरुख खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. चलिए जानें कि विमल कंपनी का मालिक कौन है और सालाना कितने का कारोबार है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Aug 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विमल ब्रांड पहले भी सरोगेट विज्ञापन विवादों में रहा है।

Vimal Pan Masala Business: भारतीय बाजार में पान मसाला और इलायची ब्रांड्स की धमक किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा जारी नोटिस ने एक बार फिर विमल इलायची और विमल पान मसाला को देश की प्रमुख चर्चाओं के केंद्र में लाकर खड़ा किया है. बॉलीवुड के प्रमुख सितारों अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापनों में काम करने को लेकर कारण बताओ नोटिस थमाया गया है. एफडीए का तर्क है कि यह सीधा विज्ञापन न होकर सरोगेट एडवर्टाइजिंग है, जिसका मकसद असल में राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का प्रचार करना है. आइए जानते हैं इस बड़े कॉर्पोरेट घराने, इसके मालिक, सालाना कमाई और इससे जुड़े विवादों का पूरा ब्योरा क्या है.

कौन है विमल पान मसाला का मालिक और कब हुई शुरुआत?

विमल पान मसाला (Vimal Pan Masala) ब्रांड का संचालन विमल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत होता है. इस मशहूर ब्रांड के मालिक और चेयरमैन विमल कुमार अग्रवाल हैं. उन्होंने 1990 के दशक में इस बिजनेस ग्रुप की नींव रखी थी. कंपनी का मुख्य मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है. विमल कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में कंपनी ने तेजी से अपना विस्तार किया और गुटखा, पान मसाला और इलायची क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन गई. इस समय ग्रुप का मुख्य ध्यान विमल पान मसाला और विमल इलायची जैसे लोकप्रिय उत्पादों की बिक्री और उनके राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को मजबूत करने पर टिका हुआ है.

हर दिन करोड़ों की बिक्री और करोड़ों का साम्राज्य

अगर कमाई और वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो विमल ग्रुप की आर्थिक ताकत बेहद मजबूत दिखाई देती है. विमल ग्रुप का कुल सालाना रेवेन्यू की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार यह 1,900 करोड़ रुपये से अधिक आंका जाता है. भारत में कुल पान मसाला और गुटखा उद्योग का कुल कारोबार करीब 42,000 करोड़ से 46,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें विमल अपनी बड़ी हिस्सेदारी रखता है. हालांकि कंपनी के मालिक विमल कुमार अग्रवाल की निजी नेटवर्थ की सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन केवल छोटे पाउच और इलायची बिक्री के दम पर यह ब्रांड प्रतिदिन करोड़ों रुपये का कारोबार दर्ज करता है.

यह भी पढ़ें: 'विमल पान मसाला' एड पर शाहरूख-अजय देवगन को नोटिस, क्या हो सकता है एक्शन?


कौन है 'विमल पान मसाला' कंपनी का मालिक, कितनी है कमाई?

भारत में कितने लोग करते हैं पान-मसाला का सेवन?

विमल जैसे पान मसालों के विज्ञापनों में अक्सर आलीशान जिंदगी, महंगी गाड़ियां, सफेद घोड़े और लक्जरी लाइफस्टाइल को दिखाया जाता है. मगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आंकड़ों की नजर में इसकी हकीकत बेहद चिंताजनक है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में लगभग 27 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू या पान मसाला उत्पादों का सेवन करते हैं, जिसके चलते भारत तंबाकू उपयोग में दुनिया में दूसरे स्थान पर है. देश में तंबाकू और सिगरेट के इस्तेमाल की वजह से रोजाना लगभग 3,500 लोग अपनी जान गंवा देते हैं.

तंबाकू चबाने के आंकड़े और मुंह का कैंसर

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) की रिपोर्ट भारत में चबाने वाले तंबाकू के खतरनाक आंकड़ों को उजागर करती है. आंकड़ों के मुताबिक, देश के ग्रामीण इलाकों में 43 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 29 प्रतिशत पुरुष तंबाकू चबाते हैं. यही नहीं, गांवों की 11 फीसदी और शहरों की 5 फीसदी महिलाएं भी इसका सेवन करती हैं. डब्ल्यूएचओ के सर्वे के अनुसार भारत में लोग औसतन 17 साल की बेहद छोटी उम्र से ही तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं. इस आदत के कारण भारत में हर साल करीब 10 लाख लोग मुंह के कैंसर का शिकार होकर अपनी जान गंवाते हैं.


कौन है 'विमल पान मसाला' कंपनी का मालिक, कितनी है कमाई?

पहले भी कानूनी पचड़े में फंस चुका है विमल का कैंपेन

विमल ब्रांड का विज्ञापनों के जरिए विवादों में रहना कोई नई बात नहीं है. साल 2018 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने विष्णु पाउच पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया था. उस समय कंपनी पर आरोप लगा था कि वह अपने दूसरे उत्पादों के आड़ में तंबाकू का अप्रत्यक्ष प्रमोशन कर रही है. हालांकि, कंपनी ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा था कि वह घरेलू बाजार में तंबाकू उत्पाद नहीं बनाती. यह विवाद अदालत तक गया था, जहां जनवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीएचएस (DGHS) की अपील को खारिज कर दिया था.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में कितने हिंदू, 1947 से कितने हुए कम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Vimal Pan Masala Vimal Pan Masala Business Vimal Pan Masala Owner Shah Rukh Khan Ajay Devgn Vimal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कौन है 'विमल पान मसाला' कंपनी का मालिक, कितनी है कमाई?
कौन है 'विमल पान मसाला' कंपनी का मालिक, कितनी है कमाई?
जनरल नॉलेज
'विमल पान मसाला' एड पर शाहरूख-अजय देवगन को नोटिस, क्या हो सकता है एक्शन?
'विमल पान मसाला' एड पर शाहरूख-अजय देवगन को नोटिस, क्या हो सकता है एक्शन?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान में कितने हिंदू, 1947 से कितने हुए कम?
पाकिस्तान में कितने हिंदू, 1947 से कितने हुए कम?
जनरल नॉलेज
पूरा क्यों नहीं गाया जाता था वंदे मातरम, किसने हटाए थे बाकी अंतरे?
पूरा क्यों नहीं गाया जाता था वंदे मातरम, किसने हटाए थे बाकी अंतरे?
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
महाराष्ट्र
राहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?
राहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?
Hockey
1994 से जिस टीम को नहीं हरा पाई भारत, हॉकी वर्ल्ड कप में अगला मैच उसी के साथ
1994 से जिस टीम को नहीं हरा पाई भारत, हॉकी वर्ल्ड कप में अगला मैच उसी के साथ
टेलीविजन
तारक मेहता फेम एक्ट्रेस बिना मेकअप हुईं स्पॉट, आपको याद है ये सोनू?
तारक मेहता फेम एक्ट्रेस बिना मेकअप हुईं स्पॉट, आपको याद है ये सोनू?
इंडिया
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
हेल्थ
Smoking Side Effects: क्या पहली ही सिगरेट से खराब होने लगते हैं फेफड़े? जानें सच
क्या पहली ही सिगरेट से खराब होने लगते हैं फेफड़े? जानें सच
टेक्नोलॉजी
मोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई
मोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget