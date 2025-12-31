वैज्ञानिक 1 जनवरी को साल का 0 पॉइंट क्यों मानते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह

1 जनवरी को 0 पॉइंट माने जाने के पीछे कुछ प्राचीन कारण भी हैं. प्राचीन समय में रोम के लोग जेनस नाम के देवता की पूजा करते थे. जेनस को शुरुआत और अंत का देवता माना जाता था. लोगों का मानना था कि जेनस के दो चेहरे होते हैं, एक पीछे देखने वाला और दूसरा आगे देखने वाला. इन्हीं देवता जेनस के नाम पर जनवरी महीने का नाम पड़ा.