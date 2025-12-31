एक्सप्लोरर
वैज्ञानिक 1 जनवरी को साल का 0 पॉइंट क्यों मानते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह
क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक 1 जनवरी को साल का 0 पॉइंट मानते हैं? इसके पीछे कैलेंडर सिस्टम, ग्रेगोरियन कैलेंडर और पृथ्वी की गति से जुड़े कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण हैं.
हम में से अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होगा कि वैज्ञानिक 1 जनवरी को साल का 0 पॉइंट मानते हैं. लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे कई रोचक कारण और ऐतिहासिक तथ्य छिपे हैं. 1 जनवरी को साल का 0 पॉइंट मानने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी तारीख से हमारे कैलेंडर की गिनती शुरू होती है. यानी यह हमारी साल की शुरुआती बिंदु होती है. वैज्ञानिक इसे 0 पॉइंट इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से साल की गिनती शुरू होती है.
31 Dec 2025
