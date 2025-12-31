वैज्ञानिक 1 जनवरी को साल का 0 पॉइंट क्यों मानते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजवैज्ञानिक 1 जनवरी को साल का 0 पॉइंट क्यों मानते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह

क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक 1 जनवरी को साल का 0 पॉइंट मानते हैं? इसके पीछे कैलेंडर सिस्टम, ग्रेगोरियन कैलेंडर और पृथ्वी की गति से जुड़े कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Dec 2025 12:14 PM (IST)
हम में से अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होगा कि वैज्ञानिक 1 जनवरी को साल का 0 पॉइंट मानते हैं. लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे कई रोचक कारण और ऐतिहासिक तथ्य छिपे हैं. 1 जनवरी को साल का 0 पॉइंट मानने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी तारीख से हमारे कैलेंडर की गिनती शुरू होती है. यानी यह हमारी साल की शुरुआती बिंदु होती है. वैज्ञानिक इसे 0 पॉइंट इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से साल की गिनती शुरू होती है.

1 जनवरी को 0 पॉइंट माने जाने के पीछे कुछ प्राचीन कारण भी हैं. प्राचीन समय में रोम के लोग जेनस नाम के देवता की पूजा करते थे. जेनस को शुरुआत और अंत का देवता माना जाता था. लोगों का मानना था कि जेनस के दो चेहरे होते हैं, एक पीछे देखने वाला और दूसरा आगे देखने वाला. इन्हीं देवता जेनस के नाम पर जनवरी महीने का नाम पड़ा.
इसके पीछे एक और अहम कारण है. साल 1582 में पोप ग्रेगरी XIII ने पुराने कैलेंडरों की गलतियों को सुधारते हुए ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की. उस समय अलग-अलग देशों में अलग-अलग कैलेंडर चलते थे और लोग अलग तारीखों पर नया साल मनाते थे.
Published at : 31 Dec 2025 12:14 PM (IST)
