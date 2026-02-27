पाकिस्तान में कैसे होता है होलिका दहन, क्या वहां भी चौराहे पर रखी जाती हैं लकड़ियां?

प्रहलादपुरी मंदिर मुल्तान, पाकिस्तान में स्थित था. यह मंदिर कई सदी पुराना था और होली का मुख्य स्थल था. 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के हमले में यह नुकसान पहुंचा. 1881 में मुल्तान दंगों के दौरान भी मंदिर को क्षति हुई. 1970 के दशक में मंदिर की मूर्ति हरिद्वार ले जाई गई और मंदिर उपेक्षा का शिकार हुआ. 1992 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद के प्रतिशोध में इसे तोड़ दिया गया और कचरे के स्थल में बदल दिया गया.