पाकिस्तान में कैसे होता है होलिका दहन, क्या वहां भी चौराहे पर रखी जाती हैं लकड़ियां?
होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान था, लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठा, तो खुद जल गई और प्रहलाद बच गए. बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया.
होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और रंगों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है. इसके पीछे एक पुरानी कहानी है. प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के लिए अपनी बहन होलिका का इस्तेमाल किया. होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान था, लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठा, तो खुद जल गई और प्रहलाद बच गए. बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया. यह घटना आज के पाकिस्तान के मुल्तान शहर में हुई थी. प्रहलाद ने उस स्थान पर भगवान नरसिंह के सम्मान में प्रहलादपुरी मंदिर बनवाया. इस जगह को होलिका दहन का मूल स्थल माना जाता है.
Published at : 27 Feb 2026 05:18 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
