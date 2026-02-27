पाकिस्तान में कैसे होता है होलिका दहन, क्या वहां भी चौराहे पर रखी जाती हैं लकड़ियां?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजपाकिस्तान में कैसे होता है होलिका दहन, क्या वहां भी चौराहे पर रखी जाती हैं लकड़ियां?

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 27 Feb 2026 05:18 PM (IST)
होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और रंगों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है. इसके पीछे एक पुरानी कहानी है. प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के लिए अपनी बहन होलिका का इस्तेमाल किया. होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान था, लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठा, तो खुद जल गई और प्रहलाद बच गए. बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया. यह घटना आज के पाकिस्तान के मुल्तान शहर में हुई थी. प्रहलाद ने उस स्थान पर भगवान नरसिंह के सम्मान में प्रहलादपुरी मंदिर बनवाया. इस जगह को होलिका दहन का मूल स्थल माना जाता है.

प्रहलादपुरी मंदिर मुल्तान, पाकिस्तान में स्थित था. यह मंदिर कई सदी पुराना था और होली का मुख्य स्थल था. 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के हमले में यह नुकसान पहुंचा. 1881 में मुल्तान दंगों के दौरान भी मंदिर को क्षति हुई. 1970 के दशक में मंदिर की मूर्ति हरिद्वार ले जाई गई और मंदिर उपेक्षा का शिकार हुआ. 1992 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद के प्रतिशोध में इसे तोड़ दिया गया और कचरे के स्थल में बदल दिया गया.
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कुछ शहरों में हिंदू समुदाय होली मनाते हैं. वहां के हिंदू अक्सर अपने मुस्लिम पड़ोसियों और मित्रों को भी समारोह में शामिल करते हैं. उमरकोट, मीठी, हैदराबाद, सुक्कुर और कराची जैसे शहरों में रंग और उत्सव के साथ होली मनाई जाती है.
Published at : 27 Feb 2026 05:18 PM (IST)
Holika Dahan Holi 2026 Holika Dahan In Pakistan Pakistan Holika Dahan Pakistan Holi

