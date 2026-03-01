हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Wooden Houses in USA: अमेरिका में लकड़ी के क्यों बने होते हैं ज्यादातर घर, जानें भारत में क्यों नहीं होता ऐसा?

Wooden Houses in USA: अमेरिका में लकड़ी के क्यों बने होते हैं ज्यादातर घर, जानें भारत में क्यों नहीं होता ऐसा?

Wooden Houses in USA: अगर अमेरिका के घरों की बात करें तो वहां पर ज्यादातर घर लकड़ी के बने होते हैं. लेकिन भारत में कंक्रीट और ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं क्यों.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Mar 2026 08:49 AM (IST)
Wooden Houses in USA: अगर अमेरिका के घरों की बात करें तो वहां पर ज्यादातर घर लकड़ी के बने होते हैं. लेकिन भारत में कंक्रीट और ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं क्यों.

Wooden Houses in USA: अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के घरों की तुलना करें तो आपको एक बड़ा फर्क नजर आएगा. दरअसल अमेरिका के घर ज्यादातर लकड़ी के बने होते हैं और भारत के घर कंक्रीट और ईंटों से बनते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों है यह फर्क.

यूनाइटेड स्टेट्स में जंगल के काफी सारे रिसोर्सेस हैं. इस वजह से लकड़ी आसानी से मिल जाती है. यही वजह है कि वहां पर लकड़ी सस्ती भी है. कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवुड को लोकल लेवल पर काफी बड़ी मात्रा में खरीदा जा सकता है. इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन और मेटीरियल का खर्च कम हो जाता है. वहीं इंडिया में अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन लकड़ी कम और काफी महंगी है. इस वजह से ईंटें ज्यादा सस्ता ऑप्शन बन जाती हैं.
यूनाइटेड स्टेट्स में जंगल के काफी सारे रिसोर्सेस हैं. इस वजह से लकड़ी आसानी से मिल जाती है. यही वजह है कि वहां पर लकड़ी सस्ती भी है. कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवुड को लोकल लेवल पर काफी बड़ी मात्रा में खरीदा जा सकता है. इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन और मेटीरियल का खर्च कम हो जाता है. वहीं इंडिया में अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन लकड़ी कम और काफी महंगी है. इस वजह से ईंटें ज्यादा सस्ता ऑप्शन बन जाती हैं.
यूनाइटेड स्टेट्स में लकड़ी के घर काफी तेजी से बन जाते हैं. इन्हें दो से चार हफ्तों के अंदर तैयार कर दिया जाता है. इस तेजी से कंस्ट्रक्शन से मजदूर का खर्च कम होता है और घरों का डेवलपमेंट तेजी से होता है. भारत में कंक्रीट बनाने में कई महीने लगते हैं क्योंकि इसमें ठीक होने में समय लगता है और स्ट्रक्चर का काम काफी मुश्किल होता है.
यूनाइटेड स्टेट्स में लकड़ी के घर काफी तेजी से बन जाते हैं. इन्हें दो से चार हफ्तों के अंदर तैयार कर दिया जाता है. इस तेजी से कंस्ट्रक्शन से मजदूर का खर्च कम होता है और घरों का डेवलपमेंट तेजी से होता है. भारत में कंक्रीट बनाने में कई महीने लगते हैं क्योंकि इसमें ठीक होने में समय लगता है और स्ट्रक्चर का काम काफी मुश्किल होता है.
Published at : 01 Mar 2026 08:49 AM (IST)
Wooden Houses USA Concrete Houses India Construction Materials Comparison

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

