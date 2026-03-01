एक्सप्लोरर
Wooden Houses in USA: अमेरिका में लकड़ी के क्यों बने होते हैं ज्यादातर घर, जानें भारत में क्यों नहीं होता ऐसा?
Wooden Houses in USA: अगर अमेरिका के घरों की बात करें तो वहां पर ज्यादातर घर लकड़ी के बने होते हैं. लेकिन भारत में कंक्रीट और ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं क्यों.
Wooden Houses in USA: अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के घरों की तुलना करें तो आपको एक बड़ा फर्क नजर आएगा. दरअसल अमेरिका के घर ज्यादातर लकड़ी के बने होते हैं और भारत के घर कंक्रीट और ईंटों से बनते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों है यह फर्क.
1/6
2/6
Published at : 01 Mar 2026 08:49 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
अमेरिका में लकड़ी के क्यों बने होते हैं ज्यादातर घर, जानें भारत में क्यों नहीं होता ऐसा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इंदौर में शराब के एक ठेके की कीमत 50 करोड़, जानें एक साल में कितनी हो जाती है कमाई?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पाकिस्तान में कैसे होता है होलिका दहन, क्या वहां भी चौराहे पर रखी जाती हैं लकड़ियां?
जनरल नॉलेज
10 Photos
ब्रिटिश हुकूमत में दिल्ली में किस तरह मनाई जाती थी होली, जानें कितने सख्त थे नियम?
जनरल नॉलेज
6 Photos
ज्यादातर झंडों में लाल-सफेद और नीले रंग ही क्यों होता है इस्तेमाल? जानें इसके पीछे का इतिहास
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या पीएम मोदी को दे सकते हैं खुद की शादी का न्योता, क्या होता है इसका प्रोटोकॉल?
जनरल नॉलेज
सऊदी अरब में होली पर किया यह काम तो हो जाती है जेल, 99% लोग नहीं जानते यह बात
जनरल नॉलेज
भारत तक कैसे आया शीरमाल, जानें क्या है इस अमीरों की रोटी का इतिहास?
जनरल नॉलेज
क्या होता है गोरिल्ला वॉर और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत, जिसके माहिर हैं तालिबानी लड़ाके
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
अमेरिका में लकड़ी के क्यों बने होते हैं ज्यादातर घर, जानें भारत में क्यों नहीं होता ऐसा?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion