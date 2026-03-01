यूनाइटेड स्टेट्स में जंगल के काफी सारे रिसोर्सेस हैं. इस वजह से लकड़ी आसानी से मिल जाती है. यही वजह है कि वहां पर लकड़ी सस्ती भी है. कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवुड को लोकल लेवल पर काफी बड़ी मात्रा में खरीदा जा सकता है. इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन और मेटीरियल का खर्च कम हो जाता है. वहीं इंडिया में अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन लकड़ी कम और काफी महंगी है. इस वजह से ईंटें ज्यादा सस्ता ऑप्शन बन जाती हैं.