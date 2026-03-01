यहूदी सिर पर क्यों पहनते हैं टोपी, जानें इजरायल में किस नाम से जाना जाता है इसे?

दुनिया के अलग-अलग देशों में लोगों की वेशभूषा उनकी पहचान, संस्कृति और आस्था को दर्शाती है. जैसे अरब देशों में पुरुष पारंपरिक लबादा पहनते हैं, भारत में अलग-अलग राज्यों की अपनी पारंपरिक पोशाक है, वैसे ही यहूदी समुदाय की भी कुछ खास पहचानें हैं. इन्हीं में से एक है सिर पर पहनी जाने वाली छोटी गोल टोपी, इजरायल और दुनिया भर में रहने वाले कई यहूदी पुरुषों के सिर पर आपको एक छोटी, गोल टोपी दिखाई देगी. यह सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि गहरी धार्मिक भावना और पहचान का प्रतीक है. इस टोपी को किप्पा ((Kippah) कहा जाता है. इसे यिडिश भाषा में यार्मुल्के (Yarmulke) भी कहा जाता है.

किप्पा क्या है?

किप्पा एक छोटी, गोल टोपी होती है जो सिर के ऊपरी हिस्से पर पहनी जाती है. हिब्रू भाषा में किप्पा का अर्थ होता है, गुंबद यानी गोल आकार, यह टोपी यहूदी पुरुष और लड़के ईश्वर के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाने के लिए पहनते हैं. कुछ लोग इसे हर समय पहनते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन या आशीर्वाद देते समय पहनते हैं.

यहूदी क्यों पहनते हैं सिर पर टोपी?

यहूदी पुरुष सिर पर जो छोटी गोल टोपी पहनते हैं, उसे Kippah (किप्पा) कहा जाता है. इसे यिडिश भाषा में Yarmulke भी कहते हैं. यह सिर्फ एक परंपरागत टोपी नहीं है, बल्कि गहरी धार्मिक भावना और पहचान का प्रतीक है. किप्पा पहनने का मुख्य कारण ईश्वर के प्रति श्रद्धा दिखाना है . यहूदी धार्मिक ग्रंथ Talmud में बताया गया है कि सिर ढक कर चलना चाहिए ताकि इंसान को हमेशा स्वर्ग का भय बना रहे. इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने हर काम में ईश्वर को याद रखे और सही रास्ते पर चले. आज के समय में किप्पा यहूदी पहचान का एक स्पष्ट चिन्ह बन चुकी है. इसे पहनकर व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बताता है कि वह यहूदी है और अपनी आस्था पर गर्व करता है.

इसे इजरायल में किस नाम से जाना जाता है?

इजरायल में यहूदी पुरुषों की इस छोटी गोल सिर ढंकने वाली टोपी को किप्पा Kippah कहा जाता है. हिब्रू भाषा में किप्पा शब्द का अर्थ गुंबद या गोल आकार होता है. इसे यिडिश भाषा में यार्मुल्के Yarmulke भी कहा जाता है. इजरायल में आम तौर पर लोग किप्पा शब्द का ही यूज करते हैं.

